La duodécima fecha de la Fórmula Uno dejó buenas sensaciones para Franco Colapinto. Desde el momento en que se apagaron los semáforos, el piloto de Pilar demostró su ambición al protagonizar una maniobra de despegue sensacional que le permitió capturar de inmediato la séptima colocación (largó noveno). El desarrollo inicial de la competencia estuvo marcado por la tensión y los incidentes propios de la alta velocidad, entre los que sobresalió el temprano abandono de Lewis Hamilton por una falla crítica en el sistema de frenado, circunstancia que el joven talento aprovechó con inteligencia para ascender un peldaño más y consolidarse en el sexto lugar del clasificador general.

Con el correr de los giros, el desgaste de los compuestos y la exigencia técnica del circuito comenzaron a jugar un papel determinante en la estrategia de los equipos. Al cumplirse la décima ronda, Liam Lawson logró superar al bólido del argentino, obligando a replantear el ritmo de carrera.

Poco después, el muro de boxes ordenó la detención obligatoria para realizar el reemplazo de los neumáticos medios por el compuesto duro. Esta detención en los talleres provocó una caída temporal en el ordenamiento transitorio, relegando al piloto nacional hasta la décima plaza, un panorama complejo que requirió máxima concentración para revertir la situación en el tramo decisivo de la prueba.

Lejos de achicarse ante la adversidad, el desarrollo posterior mostró la mejor versión del corredor nacional, quien gestionó de manera notable el rendimiento de su unidad para recuperar terreno metro a metro. Con un manejo preciso y libre de errores, cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición para redondear un fin de semana consagratorio en el que completó 26 carreras terminadas consecutivamente, único piloto de la parrilla actual con este registro.

En la lucha por la gloria máxima, Kimi Antonelli volvió a demostrar su jerarquía al adjudicarse la victoria, secundado por Max Verstappen, mientras que el poleman Lando Norris debió conformarse con el tercer escalón del podio tras sufrir un contratiempo crítico de siete segundos durante su paso por los pits que condicionó sus aspiraciones de triunfo.

Fuente: El Gráfico / TN