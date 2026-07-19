El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó décimo en el Gran Premio de Bélgica y sumó un punto en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

El argentino tuvo una gran largada que lo dejó en el puesto ocho y, tras el ingreso a los boxes, pudo finalizar las 44 vueltas del circuito de Spa-Francorchamps en la décima posición, seguido por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, al que aguantó en las últimas vueltas, en la lucha por la décima posición.

El ganador de la carrera fue el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, con el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, en el segundo puesto y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en el tercer lugar. El británico George Russell, compañero de Antonelli, abandonó en la primera vuelta.