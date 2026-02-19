Jornada redonda para Franco Colapinto en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahrein. El argentino fue el único piloto de Alpine en pista durante todo el jueves, acumuló mucho kilometraje y cerró el día 6° en la tabla general de los test de pretemporada de Fórmula 1, con una vuelta que confirmó su crecimiento sesión tras sesión.

Tras un turno matutino sólido, en el que ya se había ubicado dentro del top 10 y mostrado buen ritmo en tandas largas, Colapinto volvió a salir a pista para el cierre del día con una apuesta clara: gomas rojas nuevas y un intento rápido cuando quedaban 18 minutos de actividad. La estrategia dio resultado. Mejoró su registro anterior por casi medio segundo y clavó 1:33.818, tiempo que lo dejó 6° en el día, a 1.015 de la vuelta más veloz de toda la pretemporada, marcada por Andrea Kimi Antonelli (1:32.803).

El argentino completó 117 vueltas a lo largo de la jornada y fue el más rápido del segundo lote, superando incluso al sorpresivo Nico Hülkenberg, que con Audi había sido una de las revelaciones del día, consignó TyC Sports. Más allá del tiempo final, el balance es positivo: ritmo consistente, buena respuesta del auto tras ajustes y una progresión clara entre la mañana y la tarde.