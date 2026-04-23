El seleccionado argentino de básquet para sordos, dependiente de la Federación Argentina para Sordos (FABS), “Los Topitos”, que cuenta entre sus filas con el gualeguaychuense Franco Nóbile, se encuentra en plena búsqueda de fondos para poder participar del Mundial U21, que se disputará en Lublin, Polonia, del 5 al 13 de junio.

Desde la familia Nóbile, en Gualeguaychú, difundieron la situación y lanzaron una campaña solidaria con el objetivo de reunir el dinero necesario para que Franco y los otros once jugadores convocados puedan representar al país.

“Está complicado el costo del viaje y, con la situación actual, es imposible contar con ayuda gubernamental. Por cada chico se necesitan alrededor de cinco millones y medio de pesos, que incluyen pasajes, estadía y comida, ya que estarán diez días en Polonia”, explicó su madre, María José Benetti.

“Estamos impulsando una campaña para que los chicos, que son de Tucumán, Salta, Rosario, Santa Fe y Córdoba, puedan viajar al Mundial. Buscamos sponsors y personas que quieran colaborar con la causa. En el país somos 40 millones; si cada argentino aportara 1.000 pesos, se podría cubrir el costo”, agregó.

Quienes estén interesados en colaborar con Franco Nóbile y la Selección Argentina pueden hacerlo a través del alias: fabs.@argentina, para aportes económicos, o al correo [email protected], para consultas comerciales.

Franco Nóbile y su llegada a “Los Topitos”

El basquetbolista gualeguaychuense llegó a la Selección Argentina FABS a partir del contacto entre su exentrenador en Racing, Diego Bernardi, y miembros del cuerpo técnico nacional, hace aproximadamente cuatro años.

Desde entonces, Franco formó parte del proceso y disputó el Mundial 2024, realizado en el Cenard, en Buenos Aires. Este año, tras recuperarse de una lesión ligamentaria, fue convocado nuevamente a la preselección y finalmente quedó entre los 12 jugadores que representarán al país en el certamen que se disputará en Polonia.