El piloto gualeguaychuense Franco Riva tuvo un domingo inolvidable al quedarse con la victoria en el Callejero de Buenos Aires, escenario de la primera fecha del 47º Campeonato de TC2000. Con el Chevrolet Cruze del equipo Pro Racing, el entrerriano dominó la final disputada en el circuito urbano del Parque de la Ciudad y logró su primer triunfo en la categoría.

Riva largó desde la primera posición y mantuvo el liderazgo durante toda la competencia, administrando el ritmo y resistiendo la presión de sus perseguidores en un trazado donde el margen de error es mínimo. Detrás del gualeguaychuense se ubicaron Emiliano Stang y Valentín Yankelevich, luego de que el auto de Gabriel Ponce de León fuera excluido tras la revisión técnica.

La carrera tuvo un momento de neutralización por el abandono de Francisco Monarca, cuyo vehículo sufrió un principio de incendio en el motor. Tras el relanzamiento, Riva volvió a imponer su ritmo y sostuvo la punta hasta la bandera a cuadros, incluso cuando Stang redujo la diferencia en los giros finales.

El entrerriano completó las 28 vueltas de la final con un tiempo de 36m46s610, consolidando un regreso soñado en la categoría y sumando puntos importantes en el inicio del campeonato.

Tras la competencia, Riva expresó su emoción por el resultado y por lo que significa a nivel personal y deportivo. “Me debía una oportunidad así en mi vida y acá está, se me dio. Tengo una emoción muy grande. Les dimos pelea a todos los pilotos y equipos que hay. Tenía la oportunidad y no la podía desaprovechar”, afirmó.

El piloto también destacó la exigencia de competir en un circuito urbano y el valor que tiene el triunfo en ese contexto. “Gané un Callejero. No caigo todavía. Tanto esfuerzo, tantos años y que se dé de esta manera no se puede creer”, agregó.

Con este resultado, el campeonato es liderado por Emiliano Stang con 21 puntos, seguido de Franco Riva con 20, mientras que Matías Rossi se ubica tercero con 12 unidades.

Con información de Carubando y Prensa TC 2000