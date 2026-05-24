El TC2000 pasó por el autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta, para disputar la cuarta fecha del campeonato 2026. Franco Vivian se quedó con una carrera muy cambiante y llegó al triunfo por primera vez en el año. El último escalón del podio fue para Franco Riva, quien ya le había dado la primera victoria al Proracing en el Callejero de Buenos Aires.

Riva habló con Carburando y expresó su felicidad tras alcanzar un nuevo podio: “Lo necesitábamos como el pan a este resultado, seguimos demostrando que estamos a la altura. En esta carrera me enteré de que venía el jueves, yo no tenía presupuesto para venir. Vicente confió en mí y me dio el auto, así que este podio es para él”. También manifestó su deseo de poder subirse a una SUV en el corto plazo.

Con información de Carburando