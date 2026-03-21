Casi no tuvo tiempo de imaginar el escenario que el domingo pasado le tenía preparado. Es que Franco Riva no tenía en sus planes subirse a un auto de carrera ni competir en este 2026. Sin embargo, sus buenos resultados del año pasado en el Turismo Carretera 2000 lo pusieron nuevamente en el radar y le abrieron la puerta para comenzar la temporada del TC2000.

La oportunidad llegó sobre la marcha, a menos de dos semanas del inicio del campeonato. Y contra todos los pronósticos, el gualeguaychuense no solo fue protagonista, sino que se quedó con la primera fecha del calendario, en una carrera con un condimento especial: el circuito callejero en la zona del Parque de la Ciudad, en Buenos Aires.

Riva, que siguió los pasos de su padre Néstor -ex piloto de Turismo Carretera-, dialogó con Ahora ElDía y repasó lo que dejó la gran victoria en el arranque del TC2000, además de sus expectativas para lo que viene en la temporada.

“La verdad es que no estaba en los planes quedarme con la victoria. Uno siempre va con la ilusión de ganar, porque trabaja para eso, pero en este caso era todo muy nuevo: el equipo era nuevo, no nos conocíamos y un resultado entre los seis o siete mejores ya era bueno para nosotros”, se sinceró sobre las expectativas previas a la carrera. Y amplió: “Además, todo se dio muy rápido. El equipo Pro Racing me llamó para correr y yo este año no tenía pensado competir. Me hice la licencia médica el jueves en el autódromo, el equipo me dio una mano en lo presupuestario para poder estar y el viernes a la mañana me estaban tomando la medida de la butaca antes de salir a pista. Por suerte caí en un auto muy competitivo desde el inicio y, a medida que fueron pasando las tandas, nos empezamos a ilusionar un poco más”.

En cuanto al desarrollo del fin de semana y la final del domingo, explicó: “La carrera la empecé a ganar en la clasificación. Teníamos un gran auto y el objetivo era meternos entre los seis primeros para aprovechar la grilla invertida. Incluso teníamos para avanzar un poco más, pero decidimos quedarnos donde estábamos porque sabíamos que teníamos un auto muy rápido, aunque eso implicara resignar algunos puntos para el campeonato”.

“El domingo trabajamos mucho con el tanque lleno para dejar el auto en condiciones de carrera. Encontramos una puesta a punto muy buena; solo hicimos un pequeño ajuste en la carga aerodinámica trasera y quedó un auto realmente muy competitivo. Sabía que tenía que pasar la primera curva en la punta y después concentrarme en el ritmo. En ese momento sentí que, si lograba eso, iba a ser muy difícil que me pudieran ganar. Cuando crucé la bandera a cuadros fue una emoción muy grande, difícil de explicar”, agregó.

Las lágrimas y la voz entrecortada no pudieron ocultarse en sus declaraciones a la prensa oficial tras la victoria. “La emoción es una descarga de muchos años de lucha. Arranqué a correr desde muy chico y el automovilismo es un deporte donde lo económico juega un papel fundamental. En mi caso, somos una familia de trabajo y muchas veces no tuvimos los medios para tener el auto adecuado y pelear adelante. El año pasado hice una apuesta muy grande a nivel personal y me fue bien, y eso hizo que este año un equipo como Pro Racing se fijara en mí. Imaginate lo que significa tener una oportunidad así y, encima, ganar en la primera fecha. Además, no fue una carrera cualquiera: fue un callejero histórico en Buenos Aires, lo que la hace aún más especial. Me acordé mucho de mi viejo y de toda la gente que estuvo en los momentos difíciles. Era imposible no emocionarse”, expresó.

Sobre el llamado que cambió su presente, a menos de dos semanas del inicio de la temporada, detalló: “La oportunidad surgió por el llamado de Vicente, el dueño de Pro Racing, a quien no conocía. Me llamó una semana y media antes de la carrera para decirme que tenían un Chevrolet Cruze disponible y que querían que lo corriera yo. Me tenían confianza y me ofrecieron una ayuda en lo presupuestario”.

“A partir de ahí salí a buscar sponsors para poder completar el presupuesto y se terminó dando. Pero la realidad es que yo no iba a correr este año, estaba enfocado en mi negocio. Fue todo muy rápido y bastante inesperado”, agregó.

En esa línea, también hizo referencia a la dificultad de sostenerse dentro de la categoría: “Mantenerse es muy difícil. Este tipo de resultados ayudan mucho, pero también hay carreras malas y hay que sostener el proyecto con los auspiciantes. Ojalá este sea el puntapié para poder hacer todo el año y pelear el campeonato”.

En cuanto al valor de la victoria y su significado en lo personal, manifestó: “Fue una locura. El TC2000 es una de las categorías con más historia del automovilismo argentino y estar en la lista de ganadores es algo increíble. El nivel es muy alto, con pilotos como Matías Rossi o Gabriel Ponce de León, que son grandes referentes, además de muchos jóvenes que vienen del karting o de competir en el exterior”.

“Los autos son muy potentes y complejos de manejar y, encima, fue en un circuito callejero, donde no hay margen de error porque las paredes están muy cerca. Eso exige un nivel de concentración muy alto. Sin dudas, es el logro deportivo más importante de mi vida”, afirmó.

Para finalizar, Riva tuvo palabras de agradecimiento para sus seres queridos, con una mención especial para su padre: “Se lo dedico a mi familia, a mi viejo especialmente, que hizo mucho para que yo pudiera correr; a mi mamá, a mi hermana, a mi novia, a mis amigos y a todos los sponsors, porque sin ellos es imposible competir. También a toda la gente de Gualeguaychú, que me recibió con mucho cariño cuando volví. El objetivo ahora es poder hacer todo el año en la categoría y pelear el campeonato. Ojalá este sea el comienzo de algo grande”.