La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió cancelar un viaje programado a Washington para atender personalmente el operativo de seguridad para el próximo miércoles, cuando la expresidenta Cristina Kirchner se presente a los tribunales de Comodoro Py. Así lo aseguró el jefe Gabinete, Guillermo Francos. Sin embargo, el funcionario remarcó que el futuro de la ex mandataria, sobre todo ante eventual decisión de otorgarle la prisión domiciliaria, corresponde exclusivamente al Poder Judicial y que ninguna manifestación popular podrá modificar ese fallo.

“Ninguna manifestación popular de apoyo, nada puede torcer una decisión del Poder Judicial”, dijo Francos en Radio con vos. De acuerdo con lo expresado por el funcionario, existen múltiples razones que podrían justificar el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria a la ex presidenta. Entre los argumentos mencionados se encuentran la edad de la ex mandataria, su condición de ex jefa de Estado y, especialmente, cuestiones vinculadas a la seguridad. En ese sentido, sostuvo que estos factores deben ser considerados por la Justicia al momento de tomar una determinación sobre su situación procesal.

El jefe de Gabinete enfatizó que el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para evitar incidentes o situaciones de riesgo, aunque aclaró que la preocupación no es el término adecuado para describir la postura del gobierno. "Por una cuestión de responsabilidad, siempre tiene que tomar todas las medidas para que eso no suceda”, dijo en referencia a posibles disturbios o intentos de presión sobre la justicia.

Además, detalló que la causa judicial que involucra a la ex presidenta ya atravesó todas las instancias y llegó hasta la Corte Suprema. En cuanto al accionar del gobierno, Francos explicó que la administración nacional no se encuentra preocupada, sino ocupada en el tema, y que la ministra de Seguridad suspendió su agenda internacional para abocarse a la situación. El funcionario remarcó que el Poder Ejecutivo está cumpliendo con su rol institucional, aguardando la resolución de la justicia y adoptando las medidas preventivas necesarias para garantizar el orden y la seguridad.