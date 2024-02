El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunieron este miércoles en la Casa Rosada, en un encuentro en el que se analizó la jornada parlamentaria del martes, donde por decisión del oficialismo volvió a comisión la ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que implicó la vuelta al punto inicial del debate.



Francos y Menem dialogaron por más de una hora, poco después del mediodía, en el despacho del ministro del Interior, para considerar "la jornada legislativa de ayer en la Cámara de Diputados", así como "hacer un balance de la sesión", dijeron fuentes oficiales.



También se evaluaron "herramientas constitucionales" para llevar adelante algunos puntos de la ley que no necesiten pasar por el Congreso, ya que hay temas que no se pueden tratar por decretos de necesidad y urgencia, como por ejemplo en materia penal, impuestos y legislación vinculada con los partidos políticos, agregaron.



La vuelta a comisión de la ley fue una decisión del presidente Javier Milei, según ratificaron las fuentes, quienes indicaron que "no se está pensando" en una ampliación de las sesiones extraordinarias del Congreso ni tampoco en una convocatoria a corto plazo a una reunión de gobernadores provinciales.



Sostuvieron que el regreso a foja cero de la ley Bases "no se analizó en términos de derrota o triunfo", sino que se habló "sobre la necesidad de poder contar con las propuestas necesarias para sacar al país adelante".



(Fuente: Télam)