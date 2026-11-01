Después de varios meses de expectativa entre sus seguidores, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado en una ceremonia íntima realizada en una antigua casona de San Telmo. La artista y el conductor eligieron mantener la celebración lejos de la exposición pública y tomaron estrictas medidas de seguridad para evitar que se conocieran imágenes del festejo. Sin embargo, con el correr de las horas, algunos invitados y usuarios de las redes sociales comenzaron a compartir detalles de la boda.

La mayoría de las personas que participaron de la ceremonia evitó publicar información sobre lo ocurrido dentro de la casona y durante la fiesta posterior. A pesar de la reserva, algunas imágenes lograron circular y permitieron conocer parte de la ambientación y de los objetos que formaron parte del evento. Entre ellas, apareció una fotografía de la que sería la torta de bodas de la pareja.

El diseño de la torta nupcial era blanco, de varios pisos y estaba decorado con volados y detalles en rosa pálido. La preparación había sido colocada sobre una mesa ubicada en un espacio exterior, donde se observaban una terraza, una reja y distintas construcciones en el fondo. La imagen fue publicada por la cuenta de X Fandom Aguerrido junto con una frase breve: “La torta del casamiento de Lali y Pedro”.

La imagen del diseño de la presunta torta nupcial que recorrió las redes (X)



La torta nupcial había sido uno de los elementos que se mantuvo bajo mayor reserva durante los preparativos. El trabajo estuvo a cargo de Damián Betular, uno de los reposteros más reconocidos del país, quien se trasladó hasta el lugar en una combi junto con parte de su equipo. Todos llegaron vestidos con el clásico uniforme blanco y se ocuparon de supervisar personalmente cada instancia vinculada con la preparación y el traslado del postre.



El operativo de seguridad no se había limitado al perímetro de la casona. También había incluido el traslado y el ingreso de la torta, con el objetivo de preservar la sorpresa para los novios y evitar que quienes circulaban por la zona pudieran observarla antes de tiempo. Durante la descarga, el equipo utilizó una tela blanca para cubrir el pastel y bloquear la vista de las personas que se encontraban en las inmediaciones.



Uno de los souvenirs del casamiento de la pareja que se filtró en las redes por parte de una cuenta de fans (X)

Otro de los detalles que se conocieron estuvo relacionado con los recuerdos que recibieron los invitados. En una de las fotografías difundidas aparecía un encendedor blanco con una inscripción que hacía referencia directa a la boda: “YO FUI AL CASAMIENTO DEL NOVIO DE LALI”. El presente también llevaba un logotipo con las iniciales “LP”, correspondientes a los nombres de Lali y Pedro.

El mismo diseño también apareció en una pequeña caja blanca que uno de los invitados sostenía en la mano. El envase tenía el logotipo “LP” en color rojo y estaba ubicado junto a varias botellas y vasos. La imagen fue compartida en una historia de Instagram por Tomás Quintín Palma, actor y humorista rosarino que formó parte de la celebración.

El diseño de uno de los presentes para los invitados en la fiesta de Espósito y Rosemblat (Instagram)



La vestimenta de algunos invitados también incluyó referencias al casamiento. Matías Mowzet, periodista de Gelatina, el canal de streaming con el que está vinculado Rosemblat, posó con una camisa blanca que tenía impresa la frase: “NI EN PEDO ME CASO”. La inscripción aludía en tono humorístico a una de las reconocidas frases de Espósito que dijo a LAM (América) en septiembre de 2025.

Quintín Palma también compartió una imagen de su look para la celebración. En la fotografía, el actor aparecía con una remera blanca estampada con la frase “YO FUI AL CASAMIENTO DEL NOVIO DE LALI”. Para completar el conjunto, llevaba un traje a cuadros, pantalón del mismo estilo y botas marrones.

La publicación permitió observar otro de los recursos utilizados para mantener el tono informal y humorístico de la fiesta. Tanto la remera como los objetos entregados a los invitados incluían referencias directas a Lali y Pedro, con frases que resaltaban la particular manera en que la pareja decidió presentar su casamiento.

Otro de los invitados mostró el mismo diseño de remera ante sus seguidores (Instagram)

Aunque los novios buscaron mantener la ceremonia alejada de las cámaras y evitar la difusión de imágenes, los primeros detalles comenzaron a conocerse a través de las publicaciones de algunos invitados y de las cuentas que siguieron de cerca el evento. La torta diseñada por Damián Betular, los recuerdos personalizados y los looks con frases alusivas permitieron reconstruir parte de una celebración que se mantuvo bajo estrictas medidas de seguridad.

Así, el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzó a revelar pequeños fragmentos a través de las redes sociales. Mientras la pareja intentó preservar la intimidad de la ceremonia y de la fiesta, los objetos, las prendas y las fotografías compartidas por algunos de los presentes ofrecieron una mirada parcial sobre una noche marcada por la reserva, los guiños internos y el humor de sus invitados.

Fuente: Infobae