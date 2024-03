Luciano Garro es mucho más que el jefe de Gabinete de Mauricio Davico. Cuando él habla, habla el Gobierno Municipal. Entrevistado en Ahora o Nunca (lunes a viernes de 9 a 12 en Ahora Cero Radio) una de las piezas clave de la gestión local disparó munición gruesa contra el piaggismo a quienes acusó de “hacer negocios inmobiliarios durante la anterior gestión”.

Además, aseguró ponderó a Davico y sostuvo que “si el Gobernador se enoja por la cercanía de Palito con Milei, tiene doble trabajo: enojarse y desenojarse”.

Leé las frases que dejó la entrevista

“Si hay algo que sabe hacer muy bien nuestro intendente es delegar. Desde hace muchos años en Gualeguaychú no se delegaba nada y pasaba todo por la misma persona”



“El manejo de los CAPS en la gestión Piaggio era una mentira, era relato, te atendían solo si estabas sano, si no, te mandaban al hospital”



"El piaggismo hizo todos los negocios inmobiliarios con los loteos de tierras, puntualmente con uno de 224 lotes ubicado por fuera del éjido municipal, el cual sacaron por excepción antes de irse con una sesión (del HCD) express”

“Para que haces un Plan de Ordenamiento Territorial si después lo tapás de excepciones, hoy la Municipalidad está trabajando para dar marcha atrás con ese loteo de los ‘amigos de la gestión’”

“Emilia Bilen es la esposa del ex Intendente, no me vengan con la victimización. Trabajó durante 16 años en negro y ahora se hacen los sorprendidos. El último año no atendió ni a una sola persona”.

“Lorena Arrozogaray debe haber estado en Uruguay y no debe haber sabido la situación de Emilia Bilen, por eso plantea cosas que no son”



“Entre Davico y Piaggio se rompieron El punto de quiebre no fue por la impugnación, fue por cosas que a la cara se dijeron que no iban a hacer e hicieron. Uno de los casos fue el Defensor del Pueblo”



“El encuentro entre Palito y Karina Milei fue con una charla no protocolar. Además estuvo con el Presidente que le dijo algo así como ‘hay que aguantar, hay que salir adelante’"



“Si a Frigerio le molesta la cercanía de Palito con Milei es un problema del gobernador. En ese caso va a tener dos problemas, enojarse y desenojares"



“Si Davico quisiera aprovechar en lo personal el vínculo con Milei hubiesemos nombrado a alguien en el PAMI, Anses, Aduana… en todos los cargos nacionales. Y no lo hicimos porque el intendente tiene la concepción de priorizar al momento de gestionar obras. Queremos obras, no queremos un conchabo”



“Davico hubiera podido poner ministros en la provincia. Nosotros hubiéramos podido pedir el ministro que sea porque es Gualeguaychú, es la ciudad que le terminó dando en definitiva la victoria a Frigerio; es la ciudad donde hace 36 años gobernaba el peronismo y Davico logró derrocar eso”

“Frigerio nos cambió un lugar en uno de los entes autárquicos del Gobierno a cambio de darle a Gualeguaychú prioridad en la obra pública”