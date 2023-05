Fredy Villarreal, uno de los grandes humoristas que siempre pasó por el programa de Showmatch (América TV), reveló que hace un tiempo tuvo un fuerte enfrentamiento con Marcelo Tinelli en el que casi terminaban a las piñas.

Durante un verano en Punta del Este, el imitador contó en LAM (América TV) que se reunían con amigos para jugar al fútbol, aunque hubo un momento en el que todo se descontroló. "Me quería matar. Una vez nos pecheamos y nos peleamos para pegarnos una piña. Él es medio calentón, perdió y nos separó Galaretto (Gabriela)", comenzó diciendo.

"Me acuerdo que se suspendió el partido y no nos hablamos, pero por poco tiempo. Yo me quedé mal, de la tristeza que tenía decía 'cómo me voy a pelear con mi jefe'. Voy al hotel, en un piso sube Marcelo después del conflicto. Nos encontramos en el ascensor y nos dimos un abrazo y ahí quedó todo, no pasó nada", detalló.

Marcelo Tinelli sorprendió a todos con la persona que quiere tener en el Bailando 2023 (América TV) que se estrenará recién en el mes de julio. Se trata de Celia María Cuccittini, la madre de Lionel Andrés Messi, el mejor futbolista del mundo.

El conductor ya tiene tres participantes confirmados que bailarán en el certamen, entre ellos, Tomás Holder y Walter Alfa Santiago, exparticipantes de Gran Hermano 2022 (Telefe). También estará Luciano "El Tirri" Giugno, el primo de Marcelo Tinelli.

Además, para el jurado, Moria Casán y Pampita estarían confirmadas, por lo que solo faltaría que lleguen a un acuerdo con Marcelo Polino y Ángel de Brito, la mesa ideal que quiere el conductor para evaluar a los participantes. Esto no es todo, ya que siempre se habló de la posibilidad de contar con un quinto jurado.

Curiosamente, en este lugar entraría la madre de Messi. Una noticia que generó furor en las redes sociales. Lo confirmó Ángel de Brito en LAM (América TV) y la cuenta oficial del programa lo compartió.

Sin embargo, se desconoce cuál podría ser la decisión de Celia María Cuccittini, ya que nunca estuvo relacionada con la televisión. Además, en las últimas horas, Marcela Tauro reveló en Intrusos (América TV) que "es Messi quien no dejaría que acepte la propuesta".

"Nosotros sabemos quién es, Celia puede caminar por Rosario plácidamente, en cuanto entre en un programa de televisión se le acabó la vida. Me refiero a la seguridad", concluyó Tauro. ¿Podrá convencer el programa de Tinelli a la madre de Messi?