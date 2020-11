Fredy Villarreal contó su insólita sospecha de cómo contrajo covid

De excelente ánimo, Fredy dio su testimonio en Intrusos sobre cómo pasó el mal trance: “Por más fuerte que seas, es cómo el virus llega y cómo te lo agarrás”. Luego se permitió bromear cuando Jorge Rial le preguntó sobre pudo haberse infectado de coronavirus: “Mmm… Ja, ja”.

“¡Te mandaste una picardía!”, afirmó Rial entre risas. Por eso, Villarreal aclaró: “No, no puedo decir nada de eso. No sean mal pensados”.

Con tono serio para darle más gracia a su relato, explicó: “Esto es para un sketch. Pero vino un plomero a casa y los dos chupamos la misma manguerita”.

Hasta que se explayó: “Se me rompió el hidromasaje, me empezó a perder agua por el techo de la cocina. Entonces, cuando vivineron desconectaron el hidromotor que tiene una manguerita que es de pulsación de aire. Le dije que tenían que volver porque cuando soplaba la manguerita arrancaba el motor, vino, sopló y se fue al baño a tocar el botón. A los tres días me llamó y me dijo que no podía volver a casa porque tenía covid”.

“Me di cuenta de esto estando en la clínica, cuando recapitulé”, concluyó Fredy Villarreal.