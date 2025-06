El gobernador Rogelio Frigerio habló en la apertura del Foro Anual del Consejo Empresario (CEER) que se reúne este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. El mandatario aseguró que hay un “cambio cultural” en Entre Ríos e instó a “sostenerlo en el tiempo y proyectar nuestro futuro”.

Frigerio resaltó: “Estamos yendo hacia un norte distinto del que tenía Entre Ríos. Antes la política gobernaba sólo para el sector público. Ahora para todos, para un millón y medio de entrerrianos”.

También distinguió que antes “se suplía la falta de empleo privado con ingresos al Estado”, mientras que su gestión resolvió que “se entra si ese puesto es indispensable para la administración pública”. Asimismo, dijo a los empresarios del Foro que el ajuste “siempre recaía solamente sobre ustedes, ahora cae primero sobre la política”.

El gobernador advirtió: “Estamos en el peor momento de la historia en cuanto a ingresos a la Provincia e inédito en cuanto a las responsabilidades” y subrayó que “cuanto menos recursos tenemos, más prolijos y eficaces tenemos que ser”.

Además, puso en valor que su administración redujo “todos los impuestos en términos reales comparados con la inflación” y en particular mencionó el “alivio” en el costo de la energía eléctrica. “El precio de la generación lo fija la Nación”, aclaró, pero valoró que la Provincia congeló el Valor Agregado de Distribución y eliminó los impuestos propios. “Entre Ríos era la provincia más cara y ahora está en el puesto 11”, aseguró en relación a la electricidad. También precisó que eliminó 91 tasas y contribuciones provinciales, el 50% del total.

“Subir impuestos no puede ser el camino para mejorar los ingresos al Estado”, insistió Frigerio.

or otro lado, aludió a algunas reformas que emprendió en la administración pública y que generaron protestas de los gremios, aunque no mencionó ninguna en especial. “Van a escuchar bombos e insultos de gente que en general no quiere perder privilegios”, consideró el gobernador.

A su vez, se refirió al empleo en Entre Ríos. “Recibimos una provincia con la mitad de la población económicamente activa en el Estado, mientras que en la Región Centro el promedio es de un tercio”, comparó y afirmó que su objetivo es igualar los porcentajes de las otras provincias del bloque, Santa Fe y Córdoba.

Por último, el mandatario provincial destacó la sanción en la Legislatura del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), en cuyo primer año de funcionamiento indicó que Entre Ríos va a recibir 21.000 millones de pesos, lo que generará más de 500 puestos de trabajo.

El Consejo Empresario lleva a cabo este jueves su Foro Anual “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable”. Se realizan paneles sobre “Energía y producción sostenible”, “Retrato del clima social y político de la Argentina”, “La economía después del acuerdo con el FMI” y “Liderazgo ágil para tiempos exponenciales”.

