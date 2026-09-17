El gobernador Rogelio Frigerio anunció que enviará a la Legislatura la reforma del Código Procesal Laboral para crear un Cuerpo de Peritos Laborales, confirmó beneficios en la tarifa eléctrica para la industria y defendió la baja de Ingresos Brutos. Fue al encabezar la Jornada 2026 de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) en Paraná.

Con un discurso centrado en competitividad y previsibilidad, el mandatario trazó una hoja de ruta para el sector productivo: orden fiscal sin traslado al sector privado, baja de impuestos distorsivos, costo energético y logístico, y modernización ambiental y laboral.

“Entre Ríos decidió competir”

Frigerio aseguró que la provincia cambió la lógica de los últimos años en la que “la respuesta frente a cualquier dificultad económica fue aumentar impuestos, crear una tasa o cargarle un trámite más al que produce”.

“El impuesto más caro es la inversión que no se hace. Una fábrica que finalmente se instaló en otra provincia, una ampliación que quedó guardada en un cajón, una máquina que nunca se compró, los puestos de trabajo que nunca se generaron. Parte del cambio que vinimos a hacer es que Entre Ríos deje de pagar ese costo silencioso”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que Entre Ríos es hoy “la segunda provincia del país donde Ingresos Brutos tiene menor peso dentro de la recaudación” y una de las de menor presión efectiva sobre la economía.

“En el caso de la industria estamos trabajando para que ese impuesto impacte cada vez menos y eliminamos además más de cien tasas provinciales”, detalló.

El gobernador entrerriano insistió como en ocasiones anteriores en la necesidad de un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios “con una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo para ir bajando gradualmente los impuestos distorsivos hasta eliminarlos”.

Mencionó el impuesto al cheque y las retenciones a nivel nacional, Ingresos Brutos a nivel provincial y tasas municipales que “funcionan como verdaderos impuestos”.

Reforma laboral y energía

Uno de los anuncios centrales fue el envío en los próximos días del proyecto de reforma del Código Procesal Laboral. “Una PyME no puede invertir, tomar gente y crecer si un conflicto laboral puede terminar poniendo en riesgo su continuidad. Las leyes laborales están para proteger derechos, pero necesitamos razonabilidad para que esa protección no termine destruyendo la fuente de trabajo”, dijo.

La iniciativa crea el Cuerpo de Peritos Laborales dentro de la Justicia, especializado en riesgo de trabajo y accidentes.

En materia energética, Frigerio aseguró que Entre Ríos pasó “de ser la provincia con la tarifa más cara hace 32 meses para estar hoy en la mitad de la tabla” y fijó como objetivo “convertirnos en la provincia más barata de la Argentina”.

Detalló subsidios del 15% para pequeñas industrias, del 8% para industrias de demanda media y herramientas para grandes usuarios.

Ambiente, inversiones y logística

El gobernador anunció que esta semana quedó reglamentada la nueva Ley de Gestión Ambiental, que reemplaza “una legislación que venía de la dictadura con trámites que podían demorarse hasta siete años” y crea un certificado único ambiental, digital y trazable.

“Cuidar el ambiente y facilitar la producción no son ni pueden ser nunca objetivos contrapuestos cuando el Estado hace bien su trabajo”, sostuvo.

También hizo un balance del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI): 165 proyectos por más de $400.000 millones y casi 3.000 nuevos puestos de trabajo.

Finalmente, puso el foco en el costo logístico. “Una empresa puede ser extraordinariamente eficiente puertas adentro y perder buena parte de esa eficiencia apenas sale del portón de la fábrica. Puede haber invertido durante años en tecnología y perder parte de todo ese esfuerzo en pocos kilómetros de una mala ruta o en un costo logístico excesivo”, advirtió.

Reivindicó la recuperación de rutas y el rol de los ríos Paraná y Uruguay: “Tenemos una capacidad logística enorme que estaba subaprovechada. Siempre fuimos parte de la hidrovía, pero durante décadas quedamos afuera de todas las decisiones. Hoy Entre Ríos participa de esa discusión estratégica”.

El cierre fue con un mensaje al sector industrial: “Queremos exportar más pero también queremos exportar más valor por cada tonelada que sale de Entre Ríos. Ese futuro no está escrito, se construye con las decisiones que tomamos ahora”.

Fuente: AHORA