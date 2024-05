El titular del Poder Ejecutivo entrerriano dio su mensaje en la reunión de gabinete conjunto, que tuvo lugar en la tarde de este miércoles en el Centro de Convenciones Papa Francisco de Villaguay. Allí, enfatizó en resolver muchos problemas "apelando al sentido común, al compromiso y a la vocación de servicio".



Frigerio subrayó que "hay muchas cosas que, independientemente de la falta de recursos, se pueden hacer y esta reunión tiene que ver con eso", al tiempo que animó: "no nos podemos quedar cruzados de brazos".



Como ejemplo, refirió a los préstamos de la emergencia de la catástrofe climática de los últimos dos años de la sequía: "La plata estaba en una cuenta que se estaba depreciando todos los meses porque, además, no se podía tocar. Gestionando, pudimos empezar a destrabarla", dijo, y sostuvo: “Es el típico ejemplo de lo que puede hacer la eficiencia en la gestión, aún sin recursos, y después prepararnos también".



"Tenemos una crisis sin precedentes, económica y social. Ustedes lo sufren de manera directa e indirecta. El nivel de caída de la recaudación no tiene parangón", indicó y recordó que las autoridades de Hacienda y Finanzas de la provincia le confirmaron que "no encuentran antecedente histórico de la caída en el nivel de recursos de Entre Ríos", a lo que se suma un nivel de endeudamiento "alto para los recursos que tenemos" y que en agosto opera un nuevo vencimiento del préstamo internacional en dólares al que accedieron la provincia y algunos municipios.



"Debemos tener la responsabilidad de saber que, si no los reestructuramos, tenemos que juntar la plata para pagar", avisó.



Recursos



No obstante, el mandatario entrerriano también reiteró su optimismo. "Quiero creer que, en el mediano plazo, le encontraremos un piso a esta situación y la economía empezará a revertir esta tendencia declinante. No sé con qué pendiente, pero volveremos a crecer y a recuperar los recursos".



A propósito, dijo a qué apelar: "Tenemos por delante también un desafío, que es la reforma fiscal. No es un tema menor, son muchos miles de millones de pesos para la provincia que no podemos dejarlos pasar. Estamos desesperados por recursos y acá hay una fuente de muchos recursos a mano para obtenerlos".



"También estamos detrás del financiamiento internacional, de la posibilidad de obtener fondos de cooperación", prosiguió.



En el cierre, exclamó ante los participantes: "Esta reunión tiene mucho que ver con eso. La confianza entre los actores de la política, entre los funcionarios, el diálogo, el trabajo en conjunto, estar hombro con hombro y espalda con espalda -en una situación difícil como esta-, favorecen la posibilidad de tener éxito en la gestión".



Por su parte el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, agradeció al gabinete provincial y destacó la relación de "diálogo fecundo" que han construido en momentos difíciles. "Creo que la gente espera eso de nosotros: actuar con responsabilidad, con sentido común y priorizar las cosas que nos unen", expresó.



En el cónclave también estuvieron la vicegobernadora Alicia Aluani, los ministros de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. También los secretarios de Legal y Técnica, Esteban Vitor; de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman; y la directora del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese.



