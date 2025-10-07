El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó este lunes el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú y anunció que el gobierno provincial se hará cargo de la finalización definitiva de la obra. Lo hizo acompañado por el intendente local, Mauricio Davico, con quien recorrió las instalaciones del edificio aún inconcluso.

Frigerio remarcó que se trata de un compromiso asumido por su gestión. “Después de mucho trabajo nos hacemos cargo de la conclusión del Hospital Bicentenario, un hospital que arrancó hace casi 15 años y que se inauguró dos veces”, señaló.

El mandatario provincial explicó que fue necesario destrabar múltiples cuestiones con el gobierno nacional y con la empresa contratista, entre ellas una deuda y la falta de planificación financiera. “No estaba contemplado un presupuesto, ni un cronograma de pago. Se pagaba de forma espasmódica, sin previsibilidad”, cuestionó. Y enfatizó que uno de los objetivos es “no pagar sobreprecios ni adicionales que no estén justificados”.

Frigerio adelantó que la obra se reanudará la primera semana de enero de 2026, con un nuevo cronograma de trabajo . “La empresa va a iniciar las obras porque ya se realizaron los reacomodamientos necesarios respecto a la planificación original. Por ejemplo, la empresa que proveía el sistema de aire acondicionado era ucraniana y ya no existe, fue bombardeada”, explicó.

La obra requerirá una inversión de 10 mil millones de pesos y se realizará por etapas, con el objetivo de ir trasladando progresivamente los servicios del actual hospital al nuevo edificio. “El compromiso es no parar hasta que esté terminado. Y esta vez, se va a inaugurar una sola vez, como corresponde”, sentenció.

Por su parte, el intendente Mauricio Davico destacó el trabajo conjunto con el gobierno provincial y nacional para destrabar el traspaso del hospital a la órbita provincial. “Lo venimos hablando desde el año pasado. Hubo que hacer un trabajo intenso con Nación para que se dé el traspaso a provincia”, señaló.

Davico también se refirió al escepticismo de la ciudadanía frente a una obra que lleva más de una década sin concluirse: “Sabemos del descreimiento que hay por parte de la población, por eso esto se va a inaugurar cuando esté terminado como corresponde, para que los ciudadanos de Gualeguaychú y del Departamento vean que está terminado de verdad”.