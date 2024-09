El gobernador Rogelio Frigerio anunció, ante productores, que a partir del 1 de noviembre entrará en vigencia el Documento Único de Tránsito (DUT), que unifica el Documento de Tránsito Electrónico y la Guía Ganadera, para simplificar el trámite de traslado de ganadería. Fue este sábado durante el acto inaugural de la Exposición Rural de María Grande.

"Si hoy estoy acá, si decidí asumir el desafío de liderar los destinos de nuestra provincia, por lo cual estoy muy agradecido al pueblo entrerriano, es para ayudar a hacer valer ese amor por el campo y esa cultura de trabajo, de esfuerzo y de mérito que tenemos los entrerrianos", afirmó el mandatario durante su discurso en la apertura de la Expo María Grande y Museo de Maquinarias Agrícolas.

En esa línea, resaltó que están "dando pasos significativos para poder modernizar el Estado y simplificar los trámites a los productores", como la creación del Documento Único de Tránsito (DUT), que va a unificar al Documento de Tránsito Electrónico y la Guía Ganadera.

Precisó que el Documento Único de Tránsito (DUT) se podrá tramitar de manera digital, las 24 horas del día y todos los días del año. Además, los datos se completarán una sola vez en un solo sistema y se va a incorporar digitalmente al documento la marca de propiedad de hacienda de cada contribuyente. También, el documento contará con un código QR para que los funcionarios policiales puedan verificar la autenticidad mediante un simple escaneo. En tanto, el pago se podrá hacer de forma virtual por débito automático, plataforma de pago o a través de Entre Ríos Servicios.

"Esto se suma lo que venimos haciendo para mejorar la conectividad y una de todas las peleas que estamos dando y vamos a seguir dando cada vez que alguien quiera tocar a nuestro campo", aseguró Frigerio,

Además, el mandatario dio cuenta del trabajo que se viene realizando en materia vial, y recordó que una política importante fue destinar el 50 por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural a la reparación de los caminos rurales y precisó: "A través de la zonal de Vialidad de Cerrito intervenimos en 792 kilómetros en el primer semestre, y en agosto intervinimos otros 97 más. También estamos trabajando en los caminos de broza y ripio. Estamos reparando 15 kilómetros de la Ruta Provincial N°10. Y en el resto de las rutas asfaltadas de la zona estamos desmalezando las banquinas y trabajando la señalización, algo esencial para evitar accidentes". Seguidamente, anunció que además, "vamos a bachear toda la Ruta N°10 y vamos a intervenir en el 100 por ciento de las rutas".

En la oportunidad el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Nicasio Tito, apreció que el gobierno provincial "nos reciba, que se nos escuche y que podamos sentarnos a la mesa de diálogo que construye puentes. Siempre es imprescindible", aseguró para luego destacar: "Esos son pasos de una democracia madura y que contrasta con algunos episodios del pasado que preferimos no recordar, porque podemos no coincidir, pero el habernos negado el contacto cara a cara no es otra cosa que una fuerte dosis de prejuicios y mediocridad". "Por eso valoramos al nuevo gobierno que nos reciba y podamos lograr eso", concluyó.

Por su parte, el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, agradeció al gobernador, porque "es la segunda visita que hace. Realmente desde la CRA lo valoramos muchísimo, teniendo en cuenta que en esta provincia durante décadas nuestro gobernador anterior nunca tuvo la delicadeza de venir a acompañarnos, ni de participar de esta fiesta de campo, donde se patentiza todo el esfuerzo del productor, tanto de la ciudad como de la industria", dijo, para luego remarcar: "Esto es un gesto muy bueno del gobernador, de ver que el campo es un andamiaje importante en el aparato productor de esta provincia".

Participaron, además, del evento que es organizado por la Sociedad Rural de María Grande, el presidente municipal de María Grande, Héctor Solarí; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el vicepresidente de la Sociedad Rural de María Grande, Rolando Fontana; y representantes de las Rurales de la zona; el director del distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Juan Diego Etchevehere; el senador nacional Alfredo De Angeli; el diputado nacional Atilio Benedetti, entre otras autoridades.