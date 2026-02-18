El gobernador Rogelio Frigerio inauguró este miércoles al mediodía el período de sesiones ordinarias 2026 de la Legislatura entrerriana con su mensaje a la Asamblea Legislativa en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Confirmó el envío de un proyecto de ley de Reforma Previsional “en las próximas semanas”.

La Asamblea fue encabezada por la vicegobernadora Alicia Aluani como presidenta del Senado provincial, acompañada por el titular de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. Asistieron legisladores provinciales y nacionales, funcionarios del Ejecutivo, representantes del Poder Judicial, intendentes y referentes de instituciones educativas, empresarias, religiosas, entre otras.

El gobernador recordó sus dos mensajes anteriores (2024 y 2025) y repasó: “La primera mitad de la gestión nos obligó a tomar medidas incómodas. Si la política está cómoda y los entrerrianos incómodos, algo estamos haciendo mal. No vine a estar cómodo sino a dejar una provincia mejor que la que recibimos”.

Frigerio insistió en la premisa de “romper la desidia” como eje de su gestión provincial e instó a “elevar la vara, para que los avances no sean excepciones. La vara no se eleva apuntando con el dedo para afuera, sino empezando por casa”. Y enumeró algunas medidas, como la eliminación de los gastos reservados, recorte a la mitad los cargos políticos y un tercio de los contratos, y el fin del uso personal de los autos oficiales.

También valoró el aumento del 200% de los sumarios a empleados provinciales con inasistencias injustificadas y las cesantías, sanciones económicas y disciplinarias contra quienes

Destacó sus gestiones en aspectos críticos de la administración provincial: deuda pública, Caja de Jubilaciones, obra social y sistema energético.

Asimismo, ponderó que “en un escenario adverso de caída de la recaudación mantuvimos la provincia en pie y pasamos del déficit al equilibrio. La provincia tiene menos deuda, redujimos a menos de la mitad el peso de la deuda sobre los ingresos. Hace dos años representaba el 45% de los ingresos provinciales y hoy es el 19%”.

Reforma jubilatoria con 82% móvil

“Logramos salvar la Caja del colapso, porque tenía un déficit del 42% que aumentaba casi un punto por año. Hoy es cerca de la mitad”, repasó. También puso énfasis en el reclamo de la Provincia en la Corte Suprema contra la Nación por la deuda de ANSES por la no transferencia del sistema previsional a la Nación. “Nunca se había hecho”, remarcó

“Si seguíamos así no íbamos a poder sostener el 82% móvil ni pagar jubilaciones”, advirtió Frigerio, y señaló que “aún asi el déficit equivale a cinco veces la inversión anual de la Provincia en infraestructura”.

En el tramo más destacado de su mensaje,. el gobernador anunció que “en las próximas semanas, después de reunirnos con representantes de los trabajadores del Estado y los miembros de la opisición, vamos a enviar un proyecto para que el sistema previsional provincial sea más moderno, justo y garantice el 82% móvil de manera sostenible”.