El gobernador Rogelio Frigeriopresentó un plan de reformas para el empleo en el sector público: “Terminarán los contratos de basura en el Estado provincial porque los mal llamados contratados de obra pasarán a tributar a la Caja de Jubilaciones a partir de del 1º de enero de 2025 y, por ende, también tendrán los beneficios de la obra social provincial”.

Además de la medida, a la que calificó como “histórica” para Entre Ríos, comunicó que “se terminarán los ingresos a planta permanente del Estado que no pasarán por un concurso público transparente y abierto”.

“Vamos a terminar a partir del 1º de enero de 2025 en ser el principal empleadores en negro de la provincia como Estado y se terminan los ingresos a la planta permanente del Estado por amiguismo, militancia o por ser familiar de alguien que detenta circunstancialmente el poder. en la provincia”, comunicó el mandatario entrerriano, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

"Terminar con los contratos basura"

"Lo que estamos haciendo es modificar lo que estaba al margen de la ley, estos contratos basura que no tributaban en nuestra Caja", explicó Frigerio, haciendo referencia a los contratos que, según él, no cumplían con las normativas correspondientes y no aportan al sistema provisional.

El gobernador destacó que desde el inicio de su gestión, se llevó a cabo un replanteo sobre la estructura de los trabajadores estatales, con el objetivo de que "formen parte del Estado Provincial". En este sentido, afirmó que "los ministros vienen haciendo un análisis muy riguroso para determinar quiénes realmente deben formar parte de la planta permanente y quiénes no".

"En la provincia no se hacen más las cosas porque se venían haciendo de una determinada manera. Ahora se realizó un análisis muy riguroso y se decidió quiénes debían formar parte de la planta permanente y quiénes no, más allá del derecho de estabilidad de los trabajadores que forman parte de la planta permanente", señaló el gobernador. Frigerio amplió su explicación afirmando que este permitió reducir de manera considerable el número de contratos que entendimos que no eran indispensables para el ejercicio de la función pública".

Aval de los gremios

Ante la consulta de esta Agencia al gobernador si los dos gremios que representan a los trabajadores estatales se encontraban de acuerdo, Frigerio respondió: “Es una medida que vienen reclamando desde hace décadas” y consideró que “es muy triste que un Estado que, no solo tiene que cumplir con la ley sino hacerla cumplir, no tenga la autoridad moral parta pedirle a otro que cumpla con las normas laborales”.

“Vamos a empezar a cumplir con la ley como corresponde después de décadas de estar al margen, este es un reclamo de los representantes de los trabajadores del Estado desde hace muchísimo tiempo y es por eso que configuramos estas normal con su acompañamiento”, señaló Frigerio.

Por su parte, Camoirano consideró que “el Gobierno dio un grado superior al planteo de los gremios, ellos querían regularizarlo y nosotros le estamos dando un punto final porque vamos a derogar el decreto que usa el contrato de obra para esto”.

¿Por qué ahora?

Además, el gobernador explicó la razón por la cual esta reforma se realizó en este momento: “Tuvimos que ordenar las cuentas públicas de la provincia, a pesar de que tenemos muchísimas dificultades desde el punto de vista de los ingresos, la austeridad es lo que hoy nos permite cumplir con este esfuerzo presupuestario y también porque en estos meses de gestión determinamos cuáles eran los empleos que eran necesarios para llevar adelante la gestión pública”. (APFDigital)