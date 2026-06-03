El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó este miércoles el estado actual y la proyección de las obras viales en la provincia, y afirmó que ya se intervinieron “más de mil kilómetros de rutas” con el objetivo de alcanzar “todos los kilómetros restantes” antes de finalizar su mandato.

En una conferencia de prensa, Frigerio detalló que la estrategia del Gobierno se dividió por grupos de rutas. “Desde el primer momento es una estrategia. Y por eso dividimos el problema en grupos y empezamos con la licitación del grupo 1 y 2”, explicó.

Entre las rutas ya intervenidas mencionó la Ruta 11, 20, 26, 45, 51 y el acceso a Tres Bocas. También adelantó que ya comenzaron los trabajos en la Ruta Provincial 4, que es parte del grupo 2, y que próximamente se va a avanzar en los tramos de las rutas provinciales 22, 23, 38 y el acceso a Puerto Yeruá.

Caminos rurales y rutas de la producción

El mandatario indicó que en paralelo se puso en marcha el plan de mejora de caminos de la producción. “Tenemos 25.000 kilómetros de caminos rurales. La decisión también, con un estado de abandono igual o peor que el de las rutas, es terminar interviniéndoles a todos”, sostuvo.

Como medida clave, Frigerio anunció que “el 100% del impuesto inmobiliario rural hoy se destina a los caminos de la producción”.

Entre las obras específicas destacó la rehabilitación de la Ruta Provincial 32 entre Crespo y Viale, “una de las rutas de la producción más importantes de nuestra provincia”, la Ruta 10 en cercanías de María Grande y la Ruta 03 en el ingreso a Piedras Blancas y Hernandarias.

Financiamiento por U$S 320 millones

El gobernador señaló que las rutas “no alcanza con bachearlas, con rehabilitarlas, las tenemos que hacer de nuevo” y destacó avances en financiamiento internacional. Por un lado, resaltó que se consiguió el aval soberano del Gobierno nacional para tomar préstamos internacionales. “Somos la primera provincia que lo hace. El BID nos aprobó un financiamiento de 280 millones de dólares para Entre Ríos. A esto le sumamos casi 30 millones del Banco Centroamericano y 15 millones más de FIDA. Son más de 320 millones de dólares de financiamiento de organismos multilaterales a larguísimo plazo, a tasa bajísima”, detalló.

Con esos fondos se intervendrán rutas que requieren reconstrucción total, entre ellas la Ruta Provincial 1, la Ruta Provincial 2 entre la Ruta 14 y Feliciano, la circunvalación de Nogoyá, la Ruta Provincial 6 entre la 18 y la 39 y la Ruta Provincial 20 entre la 39 y la 130. También se prevén obras básicas de ripio y obras de arte en el tramo Macia-Guardamonte, detalló.

Frigerio también mencionó obras en marcha como el puente Paso El Cinto en el cruce de Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial 6, el acceso norte de Concepción del Uruguay, la pavimentación de tránsito pesado al pueblo y a la Roque por avenida 25 de Mayo, y trabajos en la Ruta 39, el acceso al túnel subfluvial y tramos en San Benito, aldea San Antonio, Santa Rosa y San Rafael.

Fuente: AHORA