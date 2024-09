Durante este trabajo de integración territorial y la mejora de la competitividad de la producción de todas las regiones del país, la Cumbre Federal de Logística reunió, en el salón Cristal del CFI, a autoridades nacionales y provinciales, operadores logísticos nacionales e internacionales, empresas de transporte, productores, empresas de comercio exterior, organismos nacionales y organismos multilaterales, entre otros.

Durante su disertación sobre “Logística para el Desarrollo”, Rogelio Frigerio sostuvo que es un "tema crucial" para Argentina y para la provincia: “Es la única salida que tenemos, generar puestos de trabajo de calidad en el sector privado y para eso, entre otras cosas, tenemos que ser más competitivos”.

Invitando a imaginar a la Argentina “en un esquema normal, sin retenciones a las exportaciones, sin impuesto PAÍS”, resaltó: “Tenemos que hacer todo lo necesario para generar competitividad en nuestra producción, para agregar valor a los productos de la naturaleza que extraemos. Para eso hay que tener un plan de acción, un método de trabajo y esto es lo que está haciendo el CFI con este plan de logística”.

Asimismo, llamó a “invertir en infraestructura, en energía” y aclaró: “Cuando se pueda y, por supuesto, con la participación del sector privado. Cuando no se pueda, porque no dan los números, la obra pública tradicional en muchos aspectos no es reemplazable”.

El titular del Poder Ejecutivo entrerriano también convocó a impulsar cambios en los vínculos laborales, para que no afecten a la competitividad. “Tenemos que entender que los Estados provinciales somos socios, también, con los representantes de los trabajadores. Porque nuestro objetivo es generar trabajo”.

Y en cuanto a las responsabilidades de los gobiernos provinciales, exhortó a que estén vinculadas con el financiamiento y los recursos. “Es una tarea pendiente en la Argentina. Sobre todo, si definimos que gran parte de esta estrategia de mejora de competitividad y de logística tiene que estar en manos nuestras”, declaró.