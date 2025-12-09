"Celebro la decisión del gobierno nacional de volver a bajar las retenciones. Es un paso más en el rumbo correcto: aliviar la carga sobre quienes producen, mejorar la competitividad y darle aire a nuestras economías regionales", señaló el mandatario entrerriano en su cuenta de X.

Para provincias productivas como la nuestra, cada… — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) December 9, 2025

Frigerio remarcó que para provincias productivas como Entre Ríos la medida tiene un impacto directo en la inversión y en la generación de empleo genuino. "Para provincias productivas como la nuestra, cada punto menos se traduce en más inversión, más actividad y más empleo privado", afirmó.

Al mismo tiempo, sostuvo que la reducción es solo un avance dentro de un camino que debe profundizarse: "Y aunque este es un avance importante, la Argentina tiene que seguir en esta dirección hasta poder eliminarlas definitivamente".

Finalmente, el gobernador reiteró que Entre Ríos acompañará cada decisión que contribuya a dinamizar el campo y fortalecer las economías regionales: "Desde Entre Ríos vamos a acompañar cada medida que potencie al campo y a las economías regionales. Estamos en la dirección correcta".

Fuente: APFDigital