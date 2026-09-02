La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que deroga la Ley Nº 4.506, vigente desde 1965, que establecía una pensión vitalicia para quienes ejercieran los cargos de gobernador y vicegobernador de la provincia.

La iniciativa había sido enviada por el gobernador Rogelio Frigerio en enero de 2024 y, tras atravesar el tratamiento en ambas cámaras legislativas y recibir modificaciones en el Senado, fue sancionada definitivamente por la Cámara baja.

La reforma elimina este régimen especial y establece que quienes ejerzan en adelante los cargos de gobernador y vicegobernador no podrán acceder a este beneficio una vez finalizados sus mandatos.

Frigerio y Aluani, los primeros alcanzados

Uno de los aspectos centrales de la ley es que la eliminación del beneficio alcanza también a las actuales autoridades provinciales. De esta manera, Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros gobernador y vicegobernadora que no podrán acceder a la pensión vitalicia prevista por la legislación derogada.

Al celebrar la sanción de la ley, el gobernador destacó que se trata de una medida impulsada desde el inicio de su gestión y que forma parte de los cambios promovidos para eliminar privilegios vinculados al ejercicio de la función pública.

"Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Con la vicegobernadora, Alicia Aluani, seremos los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos", afirmó Frigerio.

El gobernador sostuvo además que la medida forma parte de una política más amplia de transformación del Estado. "Desde el primer día de gestión venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos", señaló.

La Ley Nº 4.506 había creado hace más de seis décadas un régimen previsional especial para quienes hubieran ejercido la Gobernación y la Vicegobernación, con una prestación equivalente al 75 por ciento de la remuneración correspondiente al cargo.