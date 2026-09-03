Tras la confirmación de que la República Oriental del Uruguay relocalizará la planta de combustibles sintéticos de la empresa HIF Global -que originalmente iba a radicar en Paysandú, frente a las costas de Colón-, el gobernador Rogelio Frigerio ponderó el entendimiento alcanzado entre ambas naciones y calificó la medida como “una gran noticia para Colón y para toda Entre Ríos”.

“Es un paso fundamental para preservar nuestro paisaje y nuestro ambiente, y proteger el desarrollo turístico y económico de toda la región”, manifestó Frigerio a través de sus redes sociales.

El mandatario provincial atribuyó la resolución favorable al “trabajo conjunto con el canciller Pablo Quirno, el intendente de Colón, José Luis Walser, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi”, junto a las autoridades de ambos países.

“Todos trabajamos con un mismo objetivo: encontrar una solución que permitiera superar las diferencias y resguardar el bien común. Una vez más, demostramos que el diálogo sirve cuando tiene un objetivo claro”, remarcó Frigerio, y agregó: “Defendimos los intereses de Entre Ríos con firmeza, sin afectar el desarrollo económico y productivo ni las inversiones privadas en un país vecino”.

“Cuando hay decisión política, coordinación y trabajo, los resultados llegan”, enfatizó Rogelio Frigerio.

Repercusiones en el arco político

La novedad generó inmediatas reacciones de respaldo tanto en el gabinete provincial como en sectores de la oposición.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, felicitó al mandatario y resaltó la estrategia trazada para destrabar el diferendo ambiental: “Un gran logro del trabajo y el diálogo serio entre dos países hermanos”.

“El 27 de marzo de 2025 el Gobernador Rogelio Frigerio le presentó al Presidente Yamandú Orsi una propuesta que guió todas las conversaciones para llegar a esta solución”, reveló el funcionario.

Por su parte, desde el peronismo entrerriano también se expresaron de manera positiva. El senador nacional Adán Bahl valoró públicamente la medida acordada por las cancillerías al señalar de forma contundente: “La relocalización de HIF es una buena noticia para Entre Ríos”.

Fuente: APFDigital