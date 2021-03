Con el calendario electoral aún sin modificaciones, empiezan a aparecer los nombres de las precandidaturas que deben inscribirse el 19 de junio para las PASO y el ex ministro del interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio ya se anota para competir en Entre Ríos tanto en esta elección de medio término como para pelear por la gobernación en 2023.

El ex funcionario macrista ya se anotó en la carrera electoral. "Desde febrero estoy empezando a caminar después de un año de no poder hacerlo. Por primera vez dije que estaba dispuesto a ser candidato si eso era funcional al proyecto en el que estamos trabajando con mucha gente, sostuvo.

"Después de muchas elecciones en las que participé desde atrás, como jefe de campaña y después de hablar con mi familia, decidimos que en esta oportunidad, y en 2023 también por lo menos, tenía la voluntad de aportar desde el punto de vista personal como candidato", afirmó Frigerio en diálogo con el programa "De Puntín" de radio Continental.

Y aclaro: "Insisto, si es funcional al proyecto de transformación de Entre Ríos en el que estoy trabajando desde hace rato, y que involucra no solo un plan de desarrollo sino también, aprendiendo de los errores del pasado, una ampliación de la base de sustentación política de nuestro espacio que está en la oposición. Estamos hablando con dirigentes políticos de otros partidos, con otra trayectoria e historia para incorporarlos a la alianza que hoy está en la oposición para ver si después de 20 años de un mismo gobierno en Entre Ríos puede cambiar".

Consultado sobre si leyó el libro "Primer tiempo" de Mauricio Macri y la relación con el ex presidente, Frigerio señaló que recibió el libro esta semana y aún no pudo leerlo, y sobre el vínculo con la cúpula del PRO agregó: "No estoy en ninguna mesa de la conducción de la oposición. No tengo cargos en la función pública ni cargos partidarios y en ese sentido perdí con varios dirigentes de la oposición y me estoy ocupando desde hace más de un año de Entre Ríos, en el proyecto que tengo para la provincia".

Por otro lado, criticó la gestión del actual gobierno. "Veo retrocesos en aspectos donde sí se había avanzado en la gestión anterior: el federalismo, la infraestructura, el posicionamiento de la Argentina en el mundo, la división de poderes. Hay muchas cosas en las cuales sí pudimos avanzar y ahora se ve un claro retroceso y lo veo con preocupación. El grupo Lima, lo que ocurre con el Mercosur me preocupa mucho".

"Está claro que de manera creciente la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) ocupa lugares de poder cada vez más significativos, y de alguna manera condiciona el accionar del Presidente (Alberto Fernández). Este es un país presidencialista y eso obviamente después tiene un impacto en la gestión. Podrán criticar o no el accionar de nuestro gobierno, pero nadie dudaba de que el que tomaba las decisiones finales era Mauricio Macri, que llevaba las riendas de la gestión pública. Eso no estaba en duda y hoy claramente eso sí se pone en discusión", añadió Frigerio.

Sobre la discusión acerca de la posible modificación del calendario electoral, fue crítico del Gobierno: "A esta altura del año, a pocas semanas de empezar el calendario electoral, que empieza a fines de abril con la revisión de padrones, que estemos discutiendo si habrá PASO me parece por lo menos desprolijo. Si se plantea el tema económico como una restricción la solución es ir a la boleta única, con la que habíamos avanzado en la gestión anterior y se paró en el Senado ya con media sanción de Diputados".

Y dejó abierta la puerta a una modificación: "Las PASO son un buen instrumento si se usan. Uno empezó a cuestionar la importancia porque lamentablemente en varias oportunidades no se usaron para que la gente decidiera quién es el mejor candidato de cada espacio político. En los lugares donde no se usen podríamos revisar si tienen sentido o no". (Clarin)