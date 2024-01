A través de su cuenta de Twitter, el gobernador Rogelio Frigerio confirmó que los legisladores nacionales de Juntos por Entre Ríos apoyarán la también conocida como Ley Ómnibus.



A días de haber obtenido dictamen positivo y próxima a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación, el mandatario provincial indicó que la inicitiva impulsada por la administración de Javier Milei será “una de las leyes más importantes de la historia de nuestra democracia”.



“Los argentinos sufren una situación desesperante producto de décadas de malas decisiones de la política. No hay más margen para seguir equivocándonos, la sociedad no aguanta más”, dijo y aseguró estar “de acuerdo con el norte que marcó el Presidente y vamos a apoyar las herramientas que necesite -y estén a nuestro alcance- para poder llevar adelante el ordenamiento del país, liberar al potencial productivo de las regulaciones que lo condicionan y lograr el equilibrio de las cuentas públicas, tareas en las que también estamos comprometidos en nuestra provincia”.



“Coincidimos con el Ministro de Economía en que el objetivo de alcanzar el déficit cero no puede ser una meta negociable. Es el requisito principal para empezar a ganar la batalla contra el flagelo de la inflación”, escribió en su cuenta oficial de Twitter para luego reconfirmar que los diputados de Juntos por Entre Ríos apoyaron el dictamen positivo que se firmó este miércoles.



“Nuestro país no puede seguir esquivando los problemas y tiene que tomar las medidas que sean necesarias para poder resolverlos de una vez por todas”, mencionó al tiempo que aseguró que “de 550 artículos quedan muy pocos temas para terminar de consensuar la que va a terminar siendo, sin dudas, una de las leyes más importantes de la historia de nuestra democracia”.



Frigerio justificó el apoyo asegurando que todas las sugerencias que se hicieron desde la provincia “han perseguido el objetivo de intentar acercarnos todavía más al norte que marcó el Gobierno nacional. Es indispensable que en estos días que quedan hasta la sesión de Diputados, el oficialismo siga convocando al diálogo”.



“No es momento ni hay espacio para disputas políticas. Millones de argentinos necesitan ver a sus gobernantes trabajando juntos, todos los días, para salir adelante de esta situación terminal”, finalizó.



