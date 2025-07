En primera instancia, hizo mención a sus primeros 18 meses al frente de Entre Ríos: “Siempre estoy con las mismas ganas de transformar y cumplir con el mandato popular de la gente. Este primer año y medio ha sido mucho más difícil que lo que cualquiera se hubiera imaginado. Gobernar y gestionar sin plata durante un año y medio es difícil. Es la que nos tocó y tenemos que seguir adelante cambiando las cosas que nos comprometimos a cambiar y la gente quiere ver qué cambiamos en nuestra provincia”.

“El año pasado creíamos que era el peor año de la historia para la provincia. Pensamos que este año iba a arrancar de otra manera y la verdad que sigue siendo un panorama y un contexto muy difícil”, ahondó en declaraciones a Canal Once.

Relación con Milei



En relación a los dichos del presidente Javier Milei y su forma de expresarse ante otros mandatarios, manifestó: “Tiene esa forma de expresarse, no es con las provincias y los gobernadores nada más, en general es una persona que se expresa de esa manera. La gente votó a sabiendas de cómo se expresaba el Presidente en la campaña. Acá no hay sorpresa para nadie”.

Frigerio expresó su acompañamiento a la gestión nacional: “En el caso nuestro, hay que acompañarlo para que le vaya bien. Quiero que le vaya bien, independientemente de lo que pienso o me parece”.

El esfuerzo económico de Entre Ríos



Pasando al análisis de la situación de las provincias, argumentó: “Hay algunas que hicieron ajustes en la política, en algunos casos, como el nuestro, aún mayor que el Nacional, que han bajado los impuestos; y después hay provincias que no (hicieron el ajuste)”. Por ese motivo, justificó: “Es muy injusto no diferenciar a las que estamos acompañando este proceso”.

En sintonía, el mandatario provincial enumeró algunos de los lineamientos que impulsaron a lo largo de su gestión: “Bajamos el gasto improductivo, los privilegios de la política, metiéndonos en las cosas que durante años nunca nadie se metió y lo hacemos, por primera vez, sin aumentar los impuestos. Es todo lo contrario: la presión impositiva bajó en el peor año de los ingresos fiscales para Entre Ríos. Estamos en el peor momento y por primera vez en la historia el peso de la crisis no recae sobre los comerciantes, las pymes y los productores. Recae sobre la política, que es donde tiene que recaer”.

Horas extras

Consultado sobre el conflicto que se generó ante la quita de las horas extras, Frigerio indicó: “No cumplen las horas extras. Nosotros dijimos que no íbamos a pagar más en negro. Eliminamos los contratos de obra porque eran en negro. El Estado no puede ser el principal empleador en negro de la economía. Pasaron todos los contratos de obras a temporarios. Hicimos ajustes que nunca antes se hicieron, empezando por casa. Congelamos los sueldos de los funcionarios, eliminamos la jubilación del gobernador, eliminamos el doble sueldo que cobraban mucho en los gobiernos anteriores”.

En la misma línea, sostuvo: “Las horas extras que se cumplen, se tienen que pagar. Los días de clases que se cumplen se tienen que pagar. A mí que no me digan que se tiene que pagar lo que no se cumple porque la gente no está de acuerdo con eso. Uno va a un comercio o a una pyme y no le pagan si no trabaja. ¿Por qué el Estado tiene que ser distinto? ¿Por qué el Estado tiene que ser un privilegio?”.

“Lo primero que hice apenas asumí, fue hacer estas demandas. Primero intenté por el diálogo, por la vía administrativa. Cuando vi que eso no se podía, metí un juicio por lo que no nos pagan de la Caja de Jubilaciones y otro por ser la provincia más discriminada en términos de lo que nos pagan por la generación eléctrica de Salto Grande. Nunca nadie tuvo el coraje y la valentía de hacer ese reclamo en la Corte Suprema de la Justicia”, recalcó.

La queja por la suba de retenciones al campo

Ante el nuevo esquema de retenciones que publicó en el Boletín Oficial el Gobierno nacional, el titular de la Gobernación de Entre Ríos argumentó: “Creo que es un error. Se los he mencionado a las autoridades nacionales, desde el Presidente para abajo. Es un error que nos cuesta caro a los entrerrianos. Al núcleo productivo de la provincia le cuesta muy caro la retención, caro el desarraigo, caro al país por la falta de divisas. Es el campo el principal exportador que puede generar esas divisas que tanto necesita el país”.

“No toco el equilibrio fiscal de la Nación porque es un activo importante que nos beneficia a nosotros. Somos la provincia más endeudada de la Argentina, en términos de nuestros ingresos y nuestros productos. Me dejaron una provincia tremendamente endeudada en dólares y en pesos”.

“En lo que estamos trabajando con otros gobernadores es en un proyecto donde tocamos cosas que no alteran o que no deberían alterar ese equilibrio. Proponemos eliminar todos los fondos fiduciarios en línea con lo que pidió el presidente en su momento”, puntualizó.

“Bajamos 103 tasas provinciales, bajamos el 50% del total de las tasas y contribuciones. Había cosas ridículas y que indignan. El Estado le hacía pagar al contribuyente por cosas que el Estado debía tener”, expresó.

El compromiso por las rutas



Respecto a obras en rutas, explicó: “La Autovía 14 se está concesionando en estos días, al menos es la promesa que me dio el gobierno nacional. Sobre la 12, había una audiencia pública esta semana, es decir, se tendría que generar la concesión durante este año. Con la 18 pasará lo mismo. Son las promesas que me dio el gobierno nacional, que las primeras que se iban a concesionar iban a ser las de Entre Ríos. Una vez cada 15 días estoy ahí insistiéndole al gobierno nacional. Para nosotros esas rutas son prioritarias, por más que sean nacionales, atraviesan nuestro territorio y son muy importantes para la provincia. De hecho, son tan relevantes que cuando comencé el mandato pedí que me las pasaran, pero no lo quisieron hacer y hoy estoy esperando que cumplan con esta promesa de concesionarlas rápido para que se puedan hacer las inversiones que hacen falta”.

Se refirió además a las rutas provinciales: “Lo que recibimos fue un desastre, todas las rutas de la provincia detonadas y las empezamos a arreglar. Licitamos el grupo uno, lo adjudicamos y se está trabajando en rutas muy importantes para la provincia. La ruta 20, el tramo que arrancamos es el que va desde Gualeguaychú a Basavilbaso; también la ruta 39 que tiene más de 100 kilómetros y es muy transitada en nuestra provincia; también la 45 que va a Ibicuy, y otras rutas que componen el grupo uno. Ahora estamos adjudicando el grupo dos, que tiene varias obras. Después el grupo tres será adjudicado y licitado antes de fin de año, que son las del centro de la provincia para el norte”.

“También estoy terminando de negociar con el gobierno nacional y organismos multilaterales créditos por varios millones de dólares para ver si podemos poner plata del financiamiento de organismos multilaterales para completar al 100 por ciento de las rutas provinciales, que yo me comprometí a hacer durante este mandato. Durante estos cuatro años vamos a terminar interviniendo el 100 por ciento de las rutas provinciales que encontramos en un estado calamitoso, que pone en riesgo la vida de la gente. Eso estamos tratando de hacer, sin plata, pero priorizando, con muchísima transparencia, porque eso genera ahorros para el estado. Cuidando cada peso que ingresa”, expuso.

Congelamiento de sueldos



Sobre el congelamiento en los salarios de los funcionarios, explicó: “tengo potestad de generar estos cambios en el Poder Ejecutivo. Invité al Poder Legislativo y Judicial a que también generen un congelamiento en el sueldo de los funcionarios, porque entiendo que es lo que hay que hacer en este momento tan difícil. Más allá de lo que se ahorre, es una muestra de ejemplo. En estos momentos hay que poner el hombro y el ejemplo”.

Respecto a las reformas edilicias que se hicieron en el Tribunal de Cuentas, dijo: “Me mostraron cómo estaba en el pasado y la verdad es que no se podía trabajar de esa manera, era un desastre. Era una obra que agarramos empezada, lo que hicimos fue terminarla. Por otro lado, cuando vimos la obra que estaba sobre el Parque Urquiza y pregunté qué era, me dijeron que era una obra para un edificio público. Ahí fue que se nos ocurrió que sea el Polo Tecnológico, uno de los más importantes de Sudamérica y lo vamos a tener nosotros los entrerrianos y probablemente lo estemos inaugurando en pocos meses".

"Es un orgullo que nace de la decisión lógica de no darle el lugar más lindo y llamativo a una oficina pública. Tiene que ser para la innovación, para la recreación, los emprendedores, para que las empresas alquilen y paguen, como ya tenemos hecho, tiene que ser para el desarrollo económico de la provincia. Ese es el principal desafío que tengo: cambiar ese chip de que el gobernador gobierna para el sector público. Yo tengo que gobernar para un millón y medio de entrerrianos”, continuó.

“La semana pasada me reuní con la Mesa de Enlace, a quienes los gobiernos anteriores no recibieron nunca. Yo los recibo una vez cada 15 días. Es el sector productivo más importante de la provincia. Tenemos un montón de cosas para trabajar en conjunto y un montón de peleas para dar juntos. Pero para eso tenemos que hablar, dialogar, vernos”.

Elecciones 2025: la situación de Juntos por Entre Ríos



“Juntos por Entre Ríos está más fuerte que nunca. Es nuestro sello y son todas las partes que lo constituyen. El PRO es una de esas partes. No estamos viendo y peleándonos por el poder, los personalismos, entendemos que tenemos una misión muy importante en la provincia que es cambiar esta realidad que tanto nos duele. No podemos priorizar las cuestiones personales ni la de los partidos políticos. Tenemos que priorizar la unión de Juntos por Entre Ríos para transformar la realidad y en eso estamos”, remarcó y agregó: “Hoy mi responsabilidad, la mayor que tuve en mi vida, es gobernar y transformar mi provincia en línea con lo que nos comprometimos a hacer en la campaña. No pienso en otra cosa. Eso me quita el sueño, cómo en un contexto tan difícil, quizás el peor que nos podría haber tocado, tengo que dar respuesta y hacer las reformas que la gente nos pide. Lo hicimos con el cambio del Código Electoral, la boleta única, la obra social del estado que la estaban desmantelando. Es mi obligación meterme, es lo que le prometí a los entrerrianos que iba a hacer, no iba a mirar para un costado cuando algo estaba mal aunque eso moleste o arriesgara. Iba a hacer lo que tenía que hacer: transformar esta realidad que tanto nos duele”.

Sobre posibles alianzas con otros partidos, como La Libertad Avanza, para las elecciones, expresó: “nosotros no nos hemos juntado con autoridades de otros espacios políticos para ver si vamos juntos en las elecciones. Probablemente se dé. Los que queremos dar una vuelta de página en la historia de la Argentina, que el populismo y la demagogia no nos gobiernen nunca más, que la falta de transparencia y la corrupción no nos gobiernen nunca más, tendríamos que estar juntos para evitar que eso suceda. Es lo que pienso y lo que me dicen la gran mayoría de los entrerrianos con los que me junto todos los días. Estoy de acuerdo con hablar y dialogar para ver si nos ponemos de acuerdo para que el populismo y la demagogia, lo que representa el kirchnerismo, no vuelva más a la Argentina. Pero es mi posición, tengo que ver si los demás coinciden con esta postura. Una vez que eso se defina los partidos que integran Juntos por Entre Ríos votarán si aceptan o no, pero no se puede votar algo que todavía no está planteado”.

“En el ranking que hacen los economistas ponían a Entre Ríos en el puesto 23, en el 2023. Estábamos en el último puesto y lentamente vamos saliendo de ese lugar. Esa es la provincia que nosotros recibimos”, dijo.

Búsqueda de nuevos acuerdos fuera del país



Adelantó que viajará esta semana a Alemania para firmar acuerdos comerciales. “Voy invitado, yo prohibí todos los viajes al exterior a todos los funcionarios. No se va nadie si no lo invitan con todos los gastos pagos. Yo voy a ir a firmar acuerdos muy importantes, que nunca tuvimos. Vamos a hacer un acuerdo bilateral entre la región de Baviera y Entre Ríos. Voy a estar solo dos días afuera porque tenemos muchas cosas para hacer acá, pero me pareció importante aceptar esta invitación”.

Fuente: APFDigital