Rogelio Frigerio estuvo presente este viernes en Expoagro, la muestra sectorial de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, que convocó a las principales marcas que proveen de herramientas e insumos a la agroindustria. En ese marco, el gobernador de Entre Ríos puso en valor al sector: “El campo nos va a ayudar a todos a salir adelante”.

“Entre Ríos tiene una enorme oportunidad y un potencial tremendo. Es la provincia con mayor margen de crecimiento, debido a que por malas políticas estamos por debajo de nuestras posibilidades, reflexionó, y resaltó que el país puede crecer “de la mano de la recuperación del sector agropecuario y agroindustrial”.

Frigerio dijo que estos indicadores son vistos por los inversores que miran el “enorme potencial de la Argentina”. “Si es acompañado por políticas públicas en la línea adecuada, que bajen los impuestos, que abran los mercados, que desregulen la economía y le saquen el pie de arriba a sectores como el campo, la Argentina y Entre Ríos no tiene límites”, consideró.

El mandatario destacó las líneas de crédito lanzadas especialmente para Expoagro, junto al Banco Nación y el BICE para productores. “Los productores necesitan asistencia en financiamiento. La Argentina está yendo a un esquema en el cual el crédito va a ser otro motor de la recuperación y el Estado tiene que hacer un esfuerzo para acompañar ese camino”, planteó.

Desde esa perspectiva, insistió sobre la necesidad de acompañar al sector: “El campo necesita que no lo molesten, que no lo joroben, que no le pongan la pata encima, que no le generan más trabas burocráticas, que no le generen más impuestos. El campo nos va a ayudar a todos a salir adelante”, sostuvo.