El diputado nacional y ex ministro del Interior dijo que la reunión con referentes y precandidatos en Gualeguaychú forma parte “de las recorridas que hacemos todas las semanas en distintos puntos de la provincia. Vengo de estar en Concordia, General Campos, San Salvador, mientras que en Gualeguaychú mantuve reuniones con mujeres, y hoy estuve con vecinos, comerciantes, productores, dirigentes y ahora con referentes de Juntos por Entre Ríos que se candidatean para las elecciones municipales”.

“Son varias personas que tendrán que demostrar quién es el que más convence, el que mejor representa nuestros valores, y que para el vecino de Gualeguaychú más posibilidades tiene de ganar la próxima elección. Nos tenemos que mostrar unidos porque esto es Juntos por Entre Ríos, y porque estamos convencidos que solo juntos podemos sacar la provincia adelante”, remarcó Frigerio.

Asimismo, el candidato sostuvo que “tenemos que aprovechar el enorme potencial que tiene Gualeguaychú y la provincia toda”, remarcando que “la gente tiene demasiada incertidumbre, angustia, para sumarle una más, como que la dirigencia política está peleándose y no concentrada en resolver los problemas concretos que les quita el sueño, en este caso a los vecinos de Gualeguaychú”.

Sobre la no presencia de uno de los precandidatos a pelear por la intendencia cómo Mauricio Davico, Frigerio señaló que “estuve con él en la mañana, tenía que viajar a Buenos Aires temprano para hacer algunos trámites para el municipio y se excusó. Pero tenemos obviamente con todos los candidatos muy buen vínculo, permanente diálogo. Yo todo el tiempo les estoy diciendo que esta va a ser una de ideas, de propuestas concretas. La gente está cansada de que le vendan espejitos de colores, está cansada que la chamullen, quieren cosas concretas. Para eso tiene que servir la política y nosotros tenemos que mostrar en la campaña qué es lo que vamos a hacer con cada uno de los problemas”.

Contó que el fin de semana en Paraná, se reunió “con 250 profesionales de distintos puntos de la provincia, trabajando en el plan de desarrollo, en el plan de transformación de Entre Ríos y lo mismo necesitamos en cada uno de los casi 300 pueblos de Entre Ríos”.

Consultado por AHORA ElDía sobre los hechos de inseguridad que se acrecientan día a día con una violencia inusitada, Frigerio respondió que “especialmente en Gualeguaychú estamos viendo hechos de violencia que no se veían en el pasado. Por supuesto siempre hubo robos, hurtos, pero con la violencia que lo estamos viendo en los últimos tiempos, la verdad que nos sorprende a todos. Y lo que vemos también es un Estado ausente. Acá hay una policía sana que tenemos en Entre Ríos que no existe en todos lados de la Argentina, pero es una policía a la que le falta conducción, infraestructura, tienen los chalecos vencidos, le falta instrucción, apoyo político para hacer bien su trabajo”.

Acotó también que “nos falta una política integral de seguridad que además está vinculada con la política de seguridad nacional, porque acá en la lucha contra el narcotráfico y contra las mafias tenemos que trabajar en conjunto, nación y provincia, y eso está completamente ausente”.

“Tenemos que actuar con decisión y vocación como para transformar Entre Ríos en una provincia segura para los ciudadanos y los inversores. También en la seguridad se juega la posibilidad de que las inversiones sigan yendo a Santa Fe, Córdoba, a Corrientes y nos pasen como alambre caído a nosotros porque no tenemos seguridad, porque no garantizamos transitabilidad en nuestros caminos, porque tenemos la provincia más cara desde el punto de vista impositivo, más cara desde el punto de vista de la energía eléctrica”, enfatizó Frigerio, recordando que “hace 20 largos años que nos gobiernan los mismos, si seguimos haciendo las cosas de esta manera los resultados no van a cambiar. Tenemos que rumbear a la provincia de Entre Ríos para otro lado, para el lado del trabajo, de la seguridad, del esfuerzo, del mérito, de los valores que están en los genes, en el ADN de los entrerrianos”.

Señaló que “Entre Ríos es la provincia que en todas las encuestas cualitativas surge como primer problema la falta de trabajo. Eso habla también de que somos un pueblo trabajador, pero que necesita políticas que fomenten el trabajo en el sector privado, por supuesto entre los emprendedores, los comerciantes, las pymes, el productor rural, el productor industrial, ahí es donde hay que poner el foco y el Estado tiene que estar al servicio del que genera un empleo en nuestra provincia. Tiene que ver qué puede hacer para facilitar la generación de un empleo, qué impuesto hay que eliminar, qué impuesto hay que bajar, qué trámite burocrático hay que eliminar, cómo hacemos para bajar el costo de la energía eléctrica, cómo hacemos para que nuestros caminos permitan la transitabilidad, cómo hacemos para que el fruto del trabajo del campo pueda salir los lotes, porque el camino rural es intransitable. Necesitamos un Estado al servicio de la generación de empleo, no un Estado que le pone trabas al emprendedor, a la pyme que quiere generar un puesto más de trabajo”.

Sobre la fecha de las elecciones, indicó que “no es un problema de la gente, a ningún entrerriano le importa si la fecha de la elección es en julio o en agosto. No forma parte de la agenda de los problemas de los entrerrianos, es una agenda de los problemas de la política, que lamentablemente es lo que más se discute cuando los políticos deberíamos estar concentrados ciento por ciento de nuestro tiempo en ver cómo resolvemos los problemas de la agenda de la gente”.

Recordó que “hace 100 años o un poco más, Entre Ríos le peleaba de igual a igual a Buenos Aires el liderazgo de la Argentina, y después de esta siesta eterna que estamos durmiendo, somos la hermana pobre de la región centro. Y a todos los entrerrianos nos da bronca eso. Porque sabemos que no tenemos nada que envidiarles. Que tenemos el potencial como para estar en esa misma liga. Y vemos con bronca cómo Santa Fe y Córdoba se van alejando en términos de desarrollo relativo de nuestra provincia. Y todas sufrimos las mismas consecuencias de las malas políticas nacionales”.

Finalmente, sobre la reunión con mujeres que mantuvo en Gualeguaychú, 300 mujeres de distintos puntos de la provincia, consultado sobre un nombre que lo acompañe en la Vicegobernación respondió que “estoy convencido de que tenemos que incluir más a las mujeres en la función pública. Las decisiones políticas estuvieron mucho tiempo exclusivamente en manos de los hombres y así nos fue. Así no fue como país, así nos está yendo como provincia. Llegó la hora de generar mayor participación de las mujeres en los ámbitos de decisión, que no sea solamente para cumplir con un cupo. Que realmente haya lugares y ámbitos de decisión donde las mujeres formen parte. Lo mismo con la juventud, que es permanentemente relegada en los ambientes de decisión en la provincia. Tenemos que cambiar esto, tenemos que empezar a pensar de otra manera. Por supuesto que la incorporación de las mujeres en la política es fundamental. Y hay más de una posibilidad para que estén en una fórmula de gobernador o vicegobernador de la provincia y eso en su momento se va a hacer público”, cerró.