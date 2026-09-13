El gobernador Rogelio Frigerio estuvo presente en el acto inaugural de la 133ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de Gualeguaychú, donde afirmó que el campo es parte del ADN de Entre Ríos y sostuvo que la provincia debe construir su desarrollo a partir de una producción competitiva.

“Mi presencia acá es una forma más de decirles que estamos del lado de ustedes”, expresó ante productores, cabañeros, empresarios y representantes de entidades rurales.



En su discurso, Frigerio remarcó que las rutas y los caminos rurales resultan fundamentales para garantizar que la producción pueda llegar a los puertos, las industrias y los distintos mercados. En ese marco, destacó la recuperación de 50 máquinas de Vialidad Provincial y la adquisición de nueva maquinaria por una inversión de $12.000 millones.

El gobernador señaló además que, desde el inicio de su gestión, ya se intervinieron más de 1.000 kilómetros de rutas provinciales. En Gualeguaychú, en tanto, indicó que se ejecutó más de la mitad del plan de bacheo, con una inversión cercana a los $33.000 millones.

En cuanto a la red de caminos rurales, explicó que alcanza aproximadamente los 25.000 kilómetros. Según detalló, los acuerdos establecidos con consorcios camineros, comunas y municipios permitieron incrementar de menos de 1.000 a 3.500 los kilómetros que reciben atención. A su vez, afirmó que el Gobierno provincial está evaluando una propuesta de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos destinada a mejorar el sistema de mantenimiento.

Entre las obras realizadas y actualmente en marcha en la zona, Frigerio mencionó la reconstrucción de la ruta provincial 42, los trabajos sobre la ruta 17, la finalización de la ruta 20 y el avance de la obra del puente del Paso del Cinto, que alcanzó un 94% de ejecución.

En materia de financiamiento, sostuvo que Entre Ríos consiguió acceder a fondos internacionales por más de 320 millones de dólares destinados a la recuperación de la red vial. En ese sentido, anticipó que durante los próximos años la provincia contará con “las mejores rutas nacionales de Argentina”.

El gobernador también hizo referencia a las políticas implementadas para respaldar al sector agropecuario. Entre ellas, señaló los créditos destinados a infraestructura sanitaria en remates y ferias, con montos de hasta $20 millones, un año de gracia y una tasa fija del 10% anual.

Asimismo, repasó las acciones desarrolladas frente a la garrapata bovina, el fenómeno de El Niño y los riesgos vinculados al abigeato. Al respecto, destacó la puesta en funcionamiento de un sistema de alerta temprana y el uso efectivo de recursos provenientes del Documento Único de Tránsito para el equipamiento de la Policía Rural.

Frigerio valoró además la aprobación de la ley de buenas prácticas en materia de fitosanitarios, las medidas para la recuperación de envases y la implementación del primer seguro multirriesgo agropecuario de Entre Ríos.

Sobre el acceso al crédito productivo, indicó que durante los últimos 30 meses la provincia gestionó más de $40.000 millones en financiamiento. De ese total, casi dos tercios fueron destinados a actividades vinculadas con el agro, la ganadería y la lechería.

Finalmente, el mandatario provincial relacionó la historia de Gualeguaychú con la defensa de la libertad y cuestionó a aquellos gobiernos que, según planteó, perjudican a quienes producen.

“Cuando la política castiga al que produce, termina perjudicando a toda la provincia”, afirmó. Y concluyó: “Me comprometo a trabajar para que nunca más haya un gobierno que le dé la espalda al campo”.