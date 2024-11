El gobernador Rogelio Frigerio participó del acto de entrega de equipamiento para la Policía de Entre Ríos, junto al ministro de Seguridad Néstor Roncaglia y el jefe de las fuerzas Claudio González. En ese marco, el mandatario destacó la eficiencia y resaltó que es “la mejor de la Argentina”.

Durante su discurso, Frigerio destacó el rol de Roncaglia. “Gracias por el compromiso permanente y esa actitud de todos los días de intentar resolver problemas a pesar de las dificultades que nos tocan enfrentar“, le manifestó.

Durante el acto se hizo entrega de patrulleros, monopatines eléctricos, entre otros elementos de seguridad para los uniformados.

En ese marco, el mandatario reflexionó: “Es un día que podemos visibilizar un trabajo que muchas veces no se ve. A veces nos esforzamos todos los días en nuestra tarea y sentimos que la gente no lo reconoce. Eso pasa muchas veces con el trabajo y esfuerzo de la Policía. Cuando nuestra policía tiene éxito es cuando no llama la atención, no se nota”.

Acto seguido, Frigerio valoró “el trabajo muchas veces invisible de nuestra Policía, la mejor Policía de la Argentina“. “No tenía dudas cuando lo decía antes de ser gobernador y hoy lo digo con mayor convicción: tenemos la mejor Policía de la Argentina y eso nos da un enorme orgullo“, enfatizó.