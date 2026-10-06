El intendente Mauricio Davico y el gobernador Rogelio Frigerio encabezaron este martes la entrega del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) a Metalúrgica Hermann, durante una visita a la planta ubicada en el Parque Industrial Gualeguaychú.

La actividad incluyó una recorrida por las distintas instalaciones de la empresa, donde las autoridades conocieron el funcionamiento de sus áreas productivas. Hermann cuenta actualmente con casi 500 trabajadores, una cifra que da cuenta de su importancia dentro del entramado industrial y laboral de Gualeguaychú.

El RINI es una herramienta del Gobierno de Entre Ríos destinada a promover nuevas inversiones y ampliaciones de emprendimientos existentes mediante beneficios fiscales provinciales. Entre ellos se contemplan exenciones en Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y Sellos, de acuerdo con las características de cada proyecto aprobado.

Gualeguaychú adhirió este año al régimen provincial y creó además el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones de Gualeguaychú (RINIG), que establece beneficios municipales para acompañar nuevas inversiones y ampliaciones productivas en la ciudad.

Durante la visita estuvieron presentes los propietarios de Metalúrgica Hermann, los hermanos Juan, Hugo y Jorge Hermann, junto a Santiago Hermann. Por el Gobierno provincial, acompañaron al gobernador Frigerio, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; y el senador provincial por el departamento Gualeguaychú, Jaime Benedetti. También participaron, junto al intendente Davico, la viceintendenta Julieta Carrazza y la subsecretaria de Ingresos y Recursos Humanos del Gobierno de Gualeguaychú, Delfina Peñalva.

La agenda conjunta de Frigerio y Davico continúa con una visita al Comando de Seguridad y Vigilancia y posteriormente a la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General, en el predio del ex Frigorífico, en el marco de las acciones preventivas que se desarrollan ante el fenómeno de El Niño.