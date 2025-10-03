El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió este viernes a la visita del presidente Javier Milei en campaña electoral prevista para este sábado a Paraná. “Estamos muy contentos de que nos visite, es la primera vez y lo vamos a recibir muy bien”, anunció.

El presidente y su comitiva llegan en plan de campaña electoral hacia las legislativas del 26 de octubre. Frigerio y Milei comparten la coalición Alianza La Libertad Avanza en búsqueda de una victoria en los comicios donde se votarán cinco diputados y tres senadores nacionales de Entre Ríos.

Los detalles de la visita presidencial se mantienen en reserva entre los equipos de los gobiernos nacional y provincial. Hasta el momento se estima que Milei arribaría este sábado por la mañana a Paraná. Luego se trasladaría a la ciudad de Santa Fe, donde caminaría la Peatonal San Martín con candidatos locales de La Libertad Avanza.

Por la tarde del sábado el presidente, Frigerio y los candidatos entrerrianos harán una recorrida por la Costanera paranaense. La cita es a las 18 horas en Laurencena y Acuerdo de San Nicolás.