Durante la mañana, desayunó con el concejal de Juntos por el Cambio Pablo Echandi, la ex edil Araceli Traba y Osvaldo Fernández. También se hizo presente el intendente de Pueblo Belgrano Mauricio Davico. Por la tarde, en cambio, el centro de reunión se trasladó a un local de la Costanera, donde tuvo un encuentro con más referentes de la oposición y un conjunto de empresarios y emprendedores.

“La visita fue muy positiva y el balance es muy favorable. Pude ver que la gente pide que la política se ocupe de los problemas que le quita el sueño a los entrerrianos, como llegar a fin de mes, el problema de la inflación y la inseguridad. Pero también que los chicos vayan a las escuelas en materia educativa, que los establecimientos estén abiertos y que también aprendan cosas que le sirva a los chicos para el futuro”, sostuvo Frigerio en declaraciones a ElDía.

Según el mismo se definió, de tanto que recorrió la Argentina podría haber dado la vuelta al mundo cuatro veces. Además, habló sobre cómo fue su relación con el Gobernador cuando fue Ministro del Interior: “Bordet recibió una provincia quebrada y hemos trabajado juntos para resolver esta situación. Claramente, después de 20 años de ser gobernada por el mismo signo político, tenemos que hacer las cosas de otra manera”.

Esto dio pie para volver a dejar de manifiesta no sólo para comenzar el armado de su aparato político para las legislativas de este año sino también para proyectarse como candidato a la gobernación en 2023.

"Es importante que se cumpla el cronograma de vacunación lo más rápido posible, para en septiembre poder ir a votar. Hay que trabajar en influir positivamente; buscar una boleta única que puede ser más económica, pero cumplir con el calendario electoral", manifestó y agregó: “Entre Ríos es una provincia que está muy lejos de su techo y que es una provincia que no tiene nada que envidiarle a Córdoba y Santa Fe, pero cada vez nos alejamos más”.

Sobre el contexto de pandemia, referenció que “obliga a toda la dirigencia política a ser muy cuidadosa y responsable a la hora de manifestarse. Es un tema muy delicado con una segunda ola en el país, mientras que en Europa ya hablan de una tercera ola. Todo esto nos obliga a ser medidos. Pero al mismo tiempo tenemos que señalar con firmeza las cosas, como por ejemplo que el Gobierno nacional no vuelva a cometer los errores del año pasado en cerrar indiscriminadamente las fuentes de trabajo y las escuelas. Hay cosas que esta sociedad no puede resistir más, pero dicho esto debo insistir en que cada ciudadano debe ser muy responsable de su cuidado personal, porque el impacto de la pandemia es muy riesgoso y grave”.

En cuanto al papel que juega Gualeguaychú en la recorrida que está efectuando indicó que “se trata de uno de los municipios más importantes de la provincia, por la cantidad de población, por cuestiones demográficas, por lo que aporta en términos de producto bruto a la provincia. Sin dudas, es clave para cualquiera que haga política a nivel provincial”.

Críticas a Nación y Provincia

"Hemos retrocedido por las políticas nacionales y la inflación, porque no crecemos en forma sostenida. También tenemos nuestros problemas provinciales y estamos retrocediendo. Tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo mal; de todos modos, creo que haciendo las cosas de otra manera podemos potenciar lo nuestro", afirmó Frigerio por la mañana durante una entrevista con ElDía desde Cero (FM 104.1).

"Un país federal se hace con obras donde hace falta, no donde están los de mi color político. Las provincias recibieron los recursos de coparticipación que les habían sacado. Nosotros logramos avances en cuanto al federalismo para que la gente viva mejor en cada rincón de la Argentina", sostuvo en referencia a su rol como Ministro del Interior.

Finalmente, habló sobre el rol de la política en la actualidad: "A la política le falta humildad, y dejar de echarse culpas. Hay que ponerse a laburar para resolver problemas, sino no estamos entendiendo lo que necesita la gente. Estos problemas no se resuelven de manera aislada. Se necesita un proyecto nacional que hoy no está".