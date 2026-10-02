Durante la reunión se evaluaron alternativas para proyectos vinculados al tratamiento de residuos y la transición energética, dos áreas estratégicas para el desarrollo sostenible de Entre Ríos. También se analizó la posibilidad de integrar al CFI con mecanismos de garantía que permitan facilitar y acelerar los procesos necesarios para que estas iniciativas puedan avanzar hacia su concreción.

"El financiamiento es clave para que las inversiones se concreten", sostuvo Frigerio, y destacó el rol del Estado para generar las condiciones necesarias para que los proyectos puedan desarrollarse. En ese sentido, remarcó la importancia de acercar herramientas financieras y de garantía que permitan reducir obstáculos y facilitar el acceso a recursos para iniciativas estratégicas.

El gobernador señaló que este tipo de encuentros forman parte de los objetivos de la participación de Entre Ríos en la Argentina Week: generar vínculos con organismos e instituciones internacionales y abrir nuevas posibilidades para la concreción de proyectos en la provincia. La articulación entre organismos nacionales, provinciales y actores internacionales permite ampliar las herramientas disponibles para transformar proyectos en inversiones.

La agenda también permitió poner en valor el potencial de Entre Ríos para desarrollar iniciativas vinculadas a la transición energética y la gestión de residuos, sectores que requieren inversiones de largo plazo y mecanismos de financiamiento adecuados. En ese marco, Frigerio destacó la necesidad de que el Estado acompañe los proyectos estratégicos generando condiciones que permitan acelerar su ejecución.

Encuentro con Macron

Como parte de la agenda institucional de la Argentina Week, Frigerio participó del encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a autoridades nacionales, gobernadores y representantes de distintos sectores. La actividad formó parte de la agenda desarrollada en París para fortalecer los vínculos internacionales y generar nuevas oportunidades de inversión y cooperación para las provincias argentinas.