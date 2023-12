Este miércoles por la mañana, Frigerio brindó una conferencia de prensa en el Parque Berduc junto con la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y la titular del el Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, en el marco de las actividades de verano que organiza el CGE.



En este marco el gobernador fue consultado sobre la deuda en dólares que posee Entre Ríos y respondió: “La calificadora de riesgo de la Provincia ha bajado la nota, producto de un análisis que hicieron a Septiembre de este año, había cuenta de la falta de recursos que tenemos y son conscientes que nos vamos a tener que endeudar para cumplir con nuestros compromisos”.



Además, Frigerio aclaró que “esto no va a ser en 17 millones de dólares como pensábamos, sino en más de 30” y agregó: “Esa es una noticia con la que nos desayunamos hace unos días y todos los días nos encontramos con una deuda nueva, en este caso más porque tenemos que duplicar el endeudamiento en pesos para cubrir la faltante de dólares que tenemos”.



“Son problemas que encontramos todos los días, tenemos que hacer frente y resolverlos. No gobernamos con beneficio de inventario, no podemos elegir, tenemos que enfrentarlos a todos y uno a uno”, indicó el gobernador.



Obra pública



Sobre obras públicas, el mandatario entrerriano dijo: “Decidimos por pedido de la Cámara de la Construcción revisar todas las obras que se venían haciendo en la Provincia, muchas de las cuales estaban paradas desde hace rato y en función de ese estudio y análisis orientar los pocos recursos que tenemos a las obras más prioritarias, que tienen mayor avance”.



Billetera Entre Ríos



Antes la consulta sobre si continuará o no el funcionamiento de la billetera virtual, el gobernador expresó que se encuentran estudiando la situación pero “la idea es que continúe”.



Transporte público



Sobre la posible quita de subsidios nacionales al transporte público, Frigerio respondió: “Primero hay que entender de qué magnitud será el recorte, todavía no está ese dato por parte del gobierno nacional, sabemos que el presidente fue muy claro y en la provincia se encontró sin plata”.



En este marco, el mandatario entrerriano expresó que “aún no se sabe si existirá el subsidio que anteriormente la Nación le daba a las provincias o municipios para atender el trasporte público y no sabemos con qué nos vamos a encontrar”.



Gobierno nacional



En cuanto a la relación de la Provincia con la Nación, Frigerio señaló que “hay contacto permanente” y el viernes irá a Buenos Aires a reunirse con cuatro ministros.



“Me parece que esa interacción la tenemos que llevar adelante, pelear en cada lugar que podamos recursos para nuestra Provincia y siento que eso forma parte de mi responsabilidad también para que no nos vuelvan a instalar retenciones a las economías regionales, por más recursos para financiar la caja de previsión social, fondos para la emergencia como la que tuvimos hace poco, pedimos asistencia nacional y estoy peleando para que llegue lo más rápido posible”.



Además, Frigerio adelantó que se encuentra discutiendo con el gobierno nacional la posibilidad de centralizar el manejo de la deuda con un mismo criterio a nivel nacional, provincial y municipal. Luego justificó: “Porque tenemos 31 municipios con deuda en dólares que hay que atender”.



“Son muchos temas, todos muy complejos pero hay que ocuparse, trabajar muchas horas por día y toda la semana como lo estamos haciendo”.



DNU



Sobre el Decreto que emitió el presidente la semana anterior, el gobernador dijo: “Nos reunimos previo al DNU, la semana pasada, yo lo dije públicamente y creo que en gran medida las cuestiones que están planteadas sobre desregulación son cosas que hay que hacer y la Nación debería implementar”.



Frigerio hizo hincapié en el punto que habla sobre la Ley de Alquileres: “Hay que volver para tras porque hizo un desastre en la oferta, lo sufrimos acá en Entre Ríos la falta de oferta de alquileres de vivienda”.



Sobre otros puntos del Decreto, el mandatario expresó: “Hay cosas que tenemos que analizar un poco más como las privatizaciones de algunas empresas claves como YPF, el Banco Nación”.



“Hay cosas que considero que merecen una discusión mayor, pero diría que en gran medida estoy de acuerdo con el norte que tiene el DNU”, señaló Frigerio.



“Ahora se tratarán temas que tienen que ver con lo impositivo y que no están permitidos en un Decreto como lo son las reformas penales y electorales”, expresó el gobernador a esta Agencia.



“Entiendo que en los próximos días vamos a tener más información”.



Licencias de docentes



Sobre esta problemática, el gobernador señaló que “se van a controlar porque es parte de nuestra responsabilidad como Estado” y agregó que “los propios docentes piden que eso se controle y lo vamos a hacer como corresponde”.



Proyecto de ética pública



Hace unos días el gobernador presentó un proyecto sobre Ética Pública y Control de la corrupción y afirmó que “va a formar parte de la discusión de la legislatura en los meses de enero y febrero”.



Reunión con los gremios



“Nos reunimos por primera vez con los representantes de los trabajadores que están vinculados bienes y servicios que prestos el Estado, considero que fue importante”. Además, Frigerio resaltó: “Transparentamos lo que fue la situación en la que nos estamos moviendo, la falta de recursos con la que contamos pero también la decisión del gobierno de intentar ordenar esta situación y mejorar también la forma en la que se trabaja, que son muchas cosas que exceden lo salarial y también hay que discutir con los gremios”. (APFDigital)