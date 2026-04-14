El gobernador Rogelio Frigerio participó este martes de una nueva edición de la jornada de negocios del AmCham Summit, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, que reúne a empresarios, autoridades del sector público y representantes de la academia para dialogar sobre los ejes fundamentales para el desarrollo del país.

Allí el mandatario sostuvo que "es imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal" y pidió "eliminar el impuesto al cheque".

Bajo el lema "Una Argentina federal en desarrollo", el encuentro tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y trató los principales desafíos y oportunidades para impulsar el crecimiento a nivel federal, fortalecer la competitividad y consolidar un entorno atractivo para la inversión. Frigerio disertó junto a los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; y de Mendoza, Alfredo Cornejo, donde abordaron el rol de las provincias como protagonistas del Desarrollo Federal de la Argentina y las estrategias para posicionar las economías regionales, impulsar proyectos y generar empleo e inversión.

Fue en ese marco que el mandatario consideró "imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal" y recordó el que se hizo en 2017, del cual fue partícipe: "Hay que reflotar esa idea. Creo que es fundamental eliminar los impuestos distorsivos de la Argentina y eso hay que hacerlo de manera coordinada, que la Nación baje y elimine el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones; que hagamos lo mismo las provincias con Ingresos Brutos; y que también los municipios hagan lo propio con tasas que en algunos casos se parecen a impuestos".

El debate se desarrolló sobre cuatro ejes clave: inserción internacional, estrategia productiva, condiciones para inversiones y federalismo.

En el primer tema, Frigerio destacó el cambio favorable en el escenario global para las provincias argentinas, impulsado por el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la alianza estratégica con Estados Unidos. "Los estados provinciales, por lo menos donde no lo venían haciendo, como el caso de Entre Ríos, tienen que profesionalizarse", afirmó y, en este sentido, subrayó la necesidad de eficientizar la gestión estatal para que sea un aliado del sector privado".

Para ello, mencionó en el caso de Entre Ríos, la adhesión al RIGI nacional y la creación en la provincia del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), que exime de impuestos por 15 años a las nuevas inversiones. "Aprovechar este escenario internacional requiere una coordinación muy importante con el gobierno nacional; y tiene que haber un trabajo articulado y en equipo para aprovechar estas nuevas condiciones y básicamente traducirlas en inversión y en empleo", subrayó.

En cuanto a la estrategia productiva provincial y desarrollo sectorial, el gobernador enfatizó que "lo más importante para un gobierno es tener un norte claro. El gobierno de Entre Ríos tiene el norte en generar empleo en el sector privado; y a partir de ese norte se derraman un montón de decisiones de políticas públicas".

En ese sentido, se pronunció por "aprovechar ventajas comparativas, competitivas, las nuevas tecnologías y la industria del conocimiento; y generar cadenas de valor para poder hacer que los trabajos que se den en nuestra provincia tengan mejores salarios; ese es uno de los objetivos de nuestra administración", puntualizó.

Para atraer inversiones, Frigerio priorizó "la confianza, construida en dos años de gestión mediante reputación, cumplimiento de compromisos, justicia independiente y reducción de la deuda a la mitad en términos de ingresos, con orden fiscal". Asimismo, destacó que la provincia ofrece incentivos como, en materia de energía -se logró la energía más barata de la región y que se posicione en el medio de la tabla en el ranking nacional-; la accesibilidad a créditos, "somos la provincia que más aprovecha los créditos del CFI", dijo; el fondo de garantía recíproca; infraestructura en rutas, escuelas y hospitales con recursos limitados; y alivio impositivo en Ingresos Brutos y sellos.

En una reflexión final, Frigerio dividió la política entre quienes apoyan al gobierno nacional, condición sine qua non para el éxito provincial, y quienes obstaculizan. "Nosotros estamos siempre aportando y apoyando a que el gobierno logre su objetivo más importante, que para nosotros es la estabilización macroeconómica. De la mayoría de las otras cosas nos vamos a ocupar nosotros", afirmó, proponiendo así un esquema que facilite el desarrollo productivo federal.