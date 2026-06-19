A través del convenio, la Nación transferirá a la provincia de Entre Ríos inmuebles pertenecientes al ex Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), los cuales serán incorporados al patrimonio provincial conforme a su valor de tasación.

Asimismo, el acuerdo contempla el reconocimiento por parte del Estado nacional de una deuda a favor de Entre Ríos vinculada a la actualización del Consenso Fiscal, además de un saldo pendiente correspondiente a un convenio suscripto con anterioridad.

La firma se concretó en Casa de Gobierno, en el marco de la visita del ministro Caputo a la provincia para participar de distintas actividades institucionales junto al gobernador Frigerio y autoridades provinciales.

Desde el gobierno provincial destacaron que el entendimiento permitirá avanzar en la regularización de obligaciones entre ambas jurisdicciones y generar nuevas herramientas para fortalecer las políticas públicas, especialmente en materia de desarrollo urbano y acceso a la vivienda.