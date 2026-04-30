En la oportunidad, el mandatario resaltó el trabajo que se realiza en el lugar: "Tienen panadería, una planta de faenamiento, producen un montón de cosas hechas por los internos", sostuvo, y remarcó que "es muy importante que se siga replicando en nuestra provincia, como lo venimos haciendo".

Además, valoró el aporte económico de las actividades realizadas por los internos, ya que "el producto de este trabajo se vende a los vecinos de Gualeguaychú. También ayuda al mantenimiento del lugar, que es algo muy importante para los contribuyentes, saber que en las penitenciarías de nuestra provincia se trabaja y se generan recursos económicos", indicó.

Cabe resaltar que las obras de refacción en los locales de venta fueron realizadas con fondos propios del Servicio Penitenciario, a través del trabajo conjunto entre el personal penitenciario y los internos.

En el sector de la carnicería se refaccionaron el cielorraso y la instalación eléctrica; se reacondicionaron paredes y pisos, y se renovó el ingreso con puertas de aluminio y rejas, entre otras mejoras. En la panadería, en tanto, se intervino el acceso, se pintaron las paredes y se colocó una rampa para personas con discapacidad.