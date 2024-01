En la conferencia de prensa que se realizó este martes en la Casa de Gobierno, Frigerio fue consultado sobre cómo continuará manejando los impuestos de la Provincia y respondió: “En este sentido estamos trabajando de manera muy cercana con los gobernadores de la Región Centro (Santa Fe y Córdoba)” y contó que este lunes por la noche mantuvo una reunión virtual con ellos.



“Estamos tratando de tener políticas coincidentes, tanto en las cuestiones vinculadas con la política impositiva como así también con las paritarias, tenemos realidades parecidas y por supuesto entendemos que tenemos que aunar esfuerzos para lograr superar los problemas que compartimos”, destacó el gobernador.



Sobre la política tributaria, Frigerio expresó a esta Agencia que se están esforzando para que sea lo más parecida posible entre las provincias de la Región Centro y manifestó: “No prevemos aumentos de impuestos por encima de la inflación, salvo en algunas cuestiones muy puntuales que estamos terminando de definir”.



“Esperando que la situación mejore para poder impulsar un programa de reducción y de alivio fiscal que necesita la provincias pero lamentablemente el estado de las cuentas públicas nos obliga a postergar la decisión que teníamos de bajar los impuestos de manera inmediata”, enunció el mandatario entrerriano.



A su vez, Frigerio puntualizó: “No pierdo este objetivo en el mediano plazo, estamos trabajando para ver cuándo podemos arrancar” y anunció que próximamente presentará un esquema de eliminación de tasas e impuestos que generan problemas para los contribuyentes.



Derecho a huelga



Frigerio fue consultado por esta Agencia sobre los descuentos a los trabajadores por los días de paro y dijo: “Creo profundamente en el derecho a huelga y también considero que hay que pagarle a los empleados por los días trabajados”.



El gobernador también destacó que “un derecho no implica la no asunción de la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de defender los intereses de la gente”.



Boleta única



Desde hace un tiempo trascendió en Entre Ríos resuena la idea de un proyecto de ley para implementar el sistema electoral con boleta única en Entre Ríos, se le consultó al gobernador sobre ello y respondió que presentará un proyecto en el corto plazo para las próximas elecciones.



Frigerio se refirió al sistema electoral actual de la Provincia: “Hice un compromiso, dije que era la última vez que votábamos de esta forma arcaica y vamos a trabajar no solo con las fuerzas de la oposición, sino también con la sociedad civil”.



También adelantó que en los próximos días comenzará el debate público.



(Fuente: APFDigital)