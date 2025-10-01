La inauguración se realizó este martes por la mañana y contó con la presencia de Frigerio, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y Carlos Palotti, Director de MiradorTec.

El gobernador resaltó el impacto inmediato del espacio en la economía del conocimiento: “Es un día histórico para nuestra provincia, es la entrada oficialmente de Entre Ríos al siglo XXI. Es uno de los polos tecnológicos más importantes del país y ya está ocupado por más de 28 empresas. Tenemos más de 30 proyectos de innovación para trabajar en estos espacios de coworking”.

Frigerio justificó la decisión de destinar el edificio a este fin: “Creo que tomamos una buena decisión cuando destinamos a este edificio, que iba a ser para el sector público, sea para los emprendedores entrerrianos de la industria del conocimiento, que es la que hoy genera uno de cada cuatro puestos de trabajo en el mundo”.

El compromiso municipal

Por su parte, la intendenta de Paraná subrayó la necesidad de la articulación de los sectores para impulsar esta industria: “Las industrias del conocimiento tienen que ser impulsadas con los Estados, las universidades y el sector privado”.

Romero confirmó el compromiso local, indicando que la Municipalidad tiene un espacio dentro del Polo y anunció medidas de apoyo concretas: “Hace pocos días reglamentamos una ordenanza para ofrecer un esfuerzo municipal en cuanto a disminución de tasas para quienes vengan a radicarse”.

Presencias destacadas y apoyo institucional

El evento reunió a una nutrida concurrencia que incluyó a: Funcionarios provinciales, nacionales y municipales (como la intendenta Rosario Romero); legisladores; empresarios, académicos, referentes sectoriales, y cámaras y entidades empresarias y colegios profesionales.

También asistieron las autoridades del Polo Tecnológico de Paraná, que integra la fundación que administra MiradorTec junto al IAPSER y el Gobierno provincial. Entre ellos se encontraban: El presidente Darío Spector (Etsol SRL) y Pablo Menna (Integral Software SRL), Fundador del Polo y de la Red Federal de Economía del Conocimiento.

Además, se anunció la participación de figuras destacadas en el Consejo Asesor, como Lino Barañao y Eduardo Levy Yeyati.

Un Polo Tecnológico de vanguardia y gran capacidad

El Polo Tecnológico MiradorTec fue financiado con una inversión del Iapser (Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos). Se trata del edificio más moderno en este rubro del país y cuenta con más de 8.000 metros cuadrados destinados a la innovación. Además, se espera un rápido movimiento: en los próximos días, entre 300 y 600 personas comenzarán a ocupar sus instalaciones.

En cuanto a su infraestructura, tiene capacidad para alojar:

44 oficinas y 3 coworkings.

7 salas de reuniones y 4 aulas de capacitación.

1 auditorio y 1 área de divulgación de la ciencia.

1 cinemateca y 1 sala de deportes.

6 áreas de esparcimiento.