El gobernador Rogelio Frigerio participó este martes de la inauguración del nuevo parque solar del frigorífico Fepasa, ubicado en la localidad de Concepción del Uruguay. Durante la recorrida, el mandatario estuvo acompañado por el intendente local, José Lauritto; el secretario de Energía provincial, Jorge Tarchini; y el presidente de la empresa, Marcos Ligato.

En el marco de la habilitación de la obra, el gobernador expresó su “enorme orgullo” por el proyecto llevado adelante por la firma, valorando el esfuerzo del sector privado en el actual contexto económico. Destacó especialmente a los empresarios “que saben que las exigencias del presente y del futuro obligan a tener alternativas en el insumo energético, uno de los más importantes en este tipo de emprendimientos”.

Sobre la postura de la actual gestión provincial frente al sector productivo, Frigerio fue categórico: “Nosotros, desde el gobierno, en estos momentos tan difíciles tenemos un rol muy importante, que es estar al lado; no viendo qué te puede sacar el Estado, como solía ocurrir, sino en qué podemos ayudar, a veces sin plata”.

Salto histórico en materia energética

El gobernador calificó a la autogeneración de energía como “un hecho bastante novedoso en nuestra provincia” y graficó el crecimiento del sector con cifras contundentes: “cuando asumimos había seis generadores privados de energía, producto de normativas que generaban impedimentos; y en estos dos años aumentó 4300 por ciento. Pasamos de seis a 266 plantas como esta en la provincia”.

La obra demandó una inversión superior a los 3 millones de dólares, la cual contó con asistencia crediticia gestionada a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). “Entre Ríos es la primera provincia en obtener crédito del CFI de todo el país, más de 35.000 millones de pesos; y eso también es estar y gestionar para ver de dónde podemos sacar algo para apoyar a nuestros empresarios”, remarcó el mandatario.

Asimismo, Frigerio celebró que Fepasa se incorporará próximamente al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), definiéndolo como “ese instrumento que tiene la provincia en esta coyuntura tan difícil para impulsar precisamente a la inversión y a la generación de empleo”. Explicó además que la firma avícola “se va a sumar a los casi 100 empresarios que ya lo han obtenido, que ya han firmado esta exención impositiva por unos 15 años, en donde, por todo lo nuevo de la inversión, no se pagan impuestos provinciales, ni municipales en los acuerdos que tenemos con varios intendentes”.

Apostar al futuro sustentable

Por su parte, el presidente de Fepasa, Marcos Ligato, se mostró “orgulloso de poner en marcha el parque solar más grande de la provincia”. El empresario analizó el escenario global y local de la producción y aseguró: “lo que se viene es la energía renovable para poder bajar costos, ser eficientes y pensar un poco en el medio ambiente. Es lo que está apuntando el mundo”.

El parque fotovoltaico inaugurado cuenta con 2.880 paneles solares desplegados en un predio de dos hectáreas, alcanzando una potencia instalada de dos megavatios y una producción estimada de 3.000 megavatios hora anuales. La energía generada permitirá abastecer el consumo directo de la planta frigorífica y el excedente se inyectará a la red de distribución eléctrica local.

Además de los beneficios operativos, se estima que la iniciativa logrará reducir aproximadamente 750 toneladas de dióxido de carbono al año. Cabe destacar que el frigorífico es un motor clave de empleo e industria en la región, sosteniendo a 651 trabajadores y una cadena productiva totalmente integrada que incluye planta de incubación, elaboración de alimentos balanceados, granjas propias y más de 74 establecimientos integrados a lo largo de la provincia.