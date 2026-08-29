En Basavilbaso, departamento Uruguay, el gobernador junto al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; al intendente, Hernán Besel, y al director del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, Santiago Ponzio, recorrieron las instalaciones del nosocomio, donde se culminaron trabajos de ampliación, reestructuración y refuncionalización que permitieron recuperar espacios, optimizar los circuitos de atención y ampliar la capacidad operativa, y entregó una ambulancia.

Allí Frigerio destacó la transformación del hospital y agradeció al personal de salud por su compromiso cotidiano. "Siento ganas de agradecer al director y, en nombre del director, a todos los que hacen posible esto todos los días, que funcione, que le podamos brindar salud pública a los vecinos", expresó. Y agregó: "Es impresionante el cambio en un año y medio. Yo estuve acá cuando esto estaba detonado. Fui testigo del cambio y la verdad que siento agradecimiento y orgullo también de lo que podemos hacer sin plata. Imagínense el día que tengamos".

Los trabajos demandaron una inversión total de 175.3 millones pesos, financiada mediante partidas extraordinarias del Ministerio de Salud, y cerca del 60 por ciento de las tareas fueron ejecutadas por la Cuadrilla de Conservación de la cartera sanitaria. Entre las principales mejoras se encuentra la creación de una Guardia Externa independiente para emergencias, dos nuevas salas de internación, la ampliación de la Unidad de Terapia Intensiva con cuatro camas y la relocalización de Maternidad, Laboratorio, Hemoterapia y áreas administrativas, que permitió sumar consultorios y nuevas prestaciones, como un sector exclusivo de Quimioterapia.

Durante la jornada entregó al Hospital Sagrado Corazón una ambulancia de traslado urbano de mediana complejidad, modelo DFSK C35, equipada con DEA y tablero de oxígeno con tubo de transporte. La unidad reemplazará a otra de 2014, que será reacondicionada y reasignada a otra institución. Frigerio destacó que la incorporación fue gestionada ante la CTM de Salto Grande y afirmó: "Antes no era prioridad la salud pública en CTM y hoy es la prioridad de la salud pública, la educación, porque también nos ayudan a arreglar y a equipar escuelas".

Por su parte, el intendente, Hernán Besel, valoró la transformación del hospital y el acompañamiento provincial. "El gobernador sabe perfectamente las necesidades de la región. Se están atendiendo. Lo interesante de esto es que hoy un gobierno atiende las prioridades que son educación, salud y las rutas que son de la provincia", señaló. Además, recordó el estado en que se encontraba el establecimiento y destacó que hoy presenta "una muy buena calidad de terminación, muy necesario y funcional para toda la región". De las actividades participaron también el director General de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pinto; la diputada nacional Alicia Fregonese y el senador Juan Diego Conti.

En Rosario del Tala, el gobernador entregó una nueva unidad de traslado de mediana complejidad, modelo Citroën Jumpy, que permitirá fortalecer la atención sanitaria del departamento. Allí, destacó el plan de obras que se desarrolla en los establecimientos sanitarios entrerrianos y ratificó el compromiso de continuar con las mejoras. "Ya tenemos intervenidos más del 60 por ciento de los hospitales de la provincia", señaló, y remarcó: "El compromiso es llegar al 100 por ciento". Asimismo, sostuvo que "el mantenimiento y la puesta a punto tienen que ser una tarea habitual".

El mandatario se refirió a las necesidades que todavía presenta el Hospital San Roque, y reconoció que persisten déficits edilicios. "Recién nos decían las enfermeras que cuando llovía era mejor estar afuera del hospital que adentro", expresó, y agregó: "No es la primera vez que me lo dicen, entonces claramente hay un déficit que con mucho esfuerzo estamos tratando de achicar".

Por su parte, el intendente, Juan Ramón Medina, valoró el acompañamiento del gobierno provincial y la incorporación de la ambulancia. "Que haya traído esa ambulancia para nosotros es fundamental, porque somos cabecera de departamento y aquí se atiende toda la gente", destacó. También agradeció "el acompañamiento y el contacto permanente con los funcionarios y los ministros".

De la visita participaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco y la directora del Hospital San Roque, Lisandra Ormaechea.