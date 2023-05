La foto que se difundió esta semana alivia las distintas corrientes en el seno de Juntos por el Cambio. Los líderes del PRO posaron frente a la cámara y se disparó el flash.

Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, más Federico Angelini, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Fernando de Andreis se reunieron esta mañana durante unas dos horas en la casa del ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, en San Isidro.

En el encuentro no se habló de candidaturas, pero sí se acordó que esos ocho dirigentes que fueron a la casa de Triaca formarán parte de “una mesa de diálogo permanente” en el PRO para darle continuidad al espacio de debate que se abrió y tratar de prevenir enfrentamientos.

La excusa del encuentro fue analizar la situación económica, aunque buscaron dar un gesto de unidad en medio de las tensiones por la interna porteña y el ascenso de Javier Milei.

La foto debería aliviar también a Rogelio Frigerio, quien este jueves tuvo la certeza que en Entre Ríos las elecciones serán conjuntas con las nacionales.

El precandidato a gobernador prefería el desdoblamiento. Uno de los elementos de esa preferencia era la escalada en la interna nacional de su coalición. La foto de este viernes trae un poco de aire.

No obstante, en el entorno de Frigerio, pero también en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), dan por hecho que el ex ministro del Interior de Mauricio Macri pegará con todos los precandidatos si finalmente no se logra unificar una propuesta.

Fuente: Página Política