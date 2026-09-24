El gobernador Rogelio Frigerio anunció este jueves un nuevo plan de la tarjeta de crédito provincial Sidecreer consistente en tres ejes centrales: un plan de desendeudamiento, un programa de Educación Financiera para jóvenes a cargo del CGE y una línea de préstamos con “la tasa más baja del mercado” y un tope de 40% de descuento en las cuentas sueldo de los empleados públicos de la provincia.

El mandatario compartió el anuncio con el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno, y el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello.

El mandatario detalló que la reestructuración de deudas se suma al programa que ya ofrece el Banco Entre Ríos (Bersa) y que ningún agente del sector público podrá comprometer más del 40% de su haber en préstamos personales o ayudas económicas. “Vamos a poner un límite del 40 por ciento en los haberes para contraer cualquier tipo de préstamo”, explicó Frigerio.

“Entre Ríos, junto con La Pampa, es la provincia con el menor nivel de sobreendeudamiento, pero esto sirve para anticiparnos al problema. La angustia que implica que tu sueldo se lo lleven los acreedores, para nosotros implica la necesidad de intervención del Estado”, afirmó Frigerio.

Sidecreer va a ofrecer adelantos que se podrán tramitar 100% online a través de su app y de Mi Entre Ríos, mientras que para la reestructuración será necesario acercarse a las sucursales para un análisis particular de cada caso.

Por último, el gobernador adelantó que el plan incluye un componente educativo: el Consejo General de Educación trabaja en la incorporación de educación financiera en las escuelas.”Como Estado no solo tenemos el rol de poner límites, sino de ayudar a sobrellevar una situación difícil y de educar financieramente a nuestros jóvenes desde temprana edad”, concluyó

Los anuncios:

Fuente: AHORA