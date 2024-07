Transcurridos más de siete meses de gestión al frente de la Provincia, en medio de una delicada situación, con fuerte caída de la actividad económica -con su consecuente impacto en la recaudación- y los recortes de los recursos coparticipables y de fondos discrecionales dispuestos por el Gobierno nacional, el gobernador Rogelio Frigerio analizó el panorama, los desafíos de su gestión en un complicado contexto y con un frágil equilibrio entre el impacto de la recesión, la caída del poder adquisitivo de la población y el achicamiento de los recursos del Estado provincial y su apoyo al Gobierno nacional.

En declaraciones al programa A quien corresponda (Radio Plaza), Frigerio afirmó que la situación lo preocupa “como a todos los argentinos”, pero consideró que “hasta que no corrijamos los problemas macroeconómicos vamos a tener esta preocupación. Vamos a tener al dólar como referencia y vamos a estar mirando el riesgo país”.

“El Gobierno está intentando corregir precisamente estos problemas macroeconómicos que nos acompañan hace medio siglo, diría yo. Pero obviamente no es fácil. está claro que, si en 50 años no pudimos resolverlos, en 6 meses no lo vamos a poder arreglar”, afirmó el mandatario.

En ese contexto, consideró que al Gobierno nacional “hay que darle una oportunidad”, y argumentó: “Yo creo que eso es lo que lo que la gente está planteando, ya pasaron todos por el Gobierno y ninguno pudo hacer nada bueno para la gente”.

“Yo, como economista, podría decir, bueno, quizá esto habría que hacerlo de esa manera, esto de la otra, pero también me cuesta, porque después de tantos horrores, deberíamos tener una actitud mucho más humilde frente a la realidad. Nadie puede levantar el dedo y decir, hay que hacerlo de esta otra manera, porque la verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta, porque la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social”, dijo Frigerio.

Más allá del impacto sobre la población como producto de las políticas aplicadas por el gobierno de Javier Milei, el gobernador resaltó: “Estamos dándole una oportunidad. Mientras tanto hay enormes dificultades para millones de argentinos Yo lo veo en nuestra provincia, en el incremento de la demanda de los comedores escolares”, reconoció.

“La paciencia al gobierno nacional, no es algo que digo yo, es algo que pide la gente, que quiere y necesita que al gobierno nacional le vaya bien”, insistió Frigerio y lanzó una fuerte crítica al peronismo: “Es algo que me transmite la gente, los entrerrianos, que están también hartos de ver cómo aquellos que gobernaron hasta ayer y lo hicieron de pésima manera, al día siguiente de terminar su gestión, empiezan a criticar con el dedo levantado”.

En este marco, el mandatario provincial justificó su respaldo al Gobierno nacional con la Ley Bases y las distintas iniciativas en las que Milei requirió el respaldo de los gobernadores: “Esta es la mayoría de los entrerrianos es la que piensa de esta manera, que quiere y necesita que el Gobierno nacional le vaya bien y por eso yo, como gobernador, he hecho todo lo que esté al alcance para cumplir con ese deseo de la mayoría de los entrerrianos, nos hemos puesto al frente también de conseguir los apoyos que necesitaba el presidente para para tener los instrumentos que solicitaba. Estamos siempre dispuestos a dar una mano”.

En cuanto a los límites o plazos de esa paciencia frente a un panorama acuciante, opinó: “Serán los precisamente los entrerrianos, los argentinos en general, los que determinan hasta cuándo se puede seguir aguantando”.

No obstante, aseguró que, en Entre Ríos, “peleamos por la nuestra” y destacó, entre otras decisiones, “el compromiso de hacer las reformas que había que hacer en la Caja de Jubilaciones”, incluyendo “ir a la justicia contra los incumplimientos”.

En este contexto, consideró que “no hay ninguna contracción entre defender los intereses de los entrerrianos y apoyar a este gobierno nacional para que le vaya bien”.

La Provincia

Analizando ya las condiciones en que asumió la gestión provincial, incluyendo el contexto nacional desfavorable, Frigerio asumió: “Es lo que nos toca. Yo siempre dije en la campaña que íbamos a gobernar sin beneficio de inventario, sin elegir qué cosa que heredábamos nos gustaba o que no. Recibimos una situación mucho más compleja de la que pensábamos, lo dije el día que asumí y después no lo dije más, porque no quiero mirar para atrás permanentemente”.

En ese plano, sobre la caída de la recaudación provincial, expresó: “Estamos peor que en la pandemia, con muchas más responsabilidades, Estamos en la peor situación en cuanto a ingresos del Estado en los últimos 40 años, gestionando sin plata que exige muchísimo más, muchísima más eficacia, eficiencia y transferencia en el manejo de los recursos”.

“Lo que más ha caído es la coparticipación. Un 25% en el último mes respecto de junio del año pasado. Esa es la realidad objetiva, pero bueno, es lo que nos toca”, dijo el exministro del Interior de Mauricio Macri

En relación con la situación de la obra pública paralizada, en algunos casos con un 90% de ejecución, por la quita de fondos nacionales, Frigerio apeló a la iniciativa desde la provincia para finalizarlas: “Yo no puedo estar cuatro años esperando a ver si el Gobierno nacional retoma o no las obras. No tenemos plata pero tenemos que tener una respuesta a los problemas de la gente”, dijo, y defendió su iniciativa de que se transfieran a la Provincia “ porque (de lo contrario) iban a quedar inconclusas” y “hay que terminarlas”.