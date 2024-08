Este miércoles 14 y jueves 15 de agosto, docentes entrerrianos llevan a cabo una nueva medida de fuerza. En ese contexto, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió a la huelga y a la posibilidad de extender el ciclo lectivo para garantizar los días de clases.

“Seguimos dialogando con los gremios de la provincia. Decidimos darles el aumento por decreto a los docentes, para que no sufran el deterioro del poder de compra. Pero esto no significa que no sigamos dialogando, en un contexto complejísimo”, comentó Frigerio.

A su vez, remarcó: “Los 190 días de clases son innegociables. En consecuencia, cada día que se pierde, hay que recuperarlo. Siempre he sido respetuoso del derecho a huelga, pero de ese mismo modo no se cobran esos días no trabajados, y se deben recuperar”.

El aumento que otorgó el Gobierno a docentes por decreto

Las autoridades provinciales confirmaron que el gobierno otorgará el incremento a docentes por complementaria. El aumento consiste en:

Incremento del mínimo docente a $450.000.

Aumento del 5% para julio.

Incremento que iguale la inflación de agosto.

Una suma fija de $120.000 en tres veces.

Convocar a una mesa técnica compuesta por gremios docentes y estatales.

De esta forma, autoridades indicaron que, el mes que viene, aquellos que cobran la mínima van a tener un aumento del 30%. De un sueldo mínimo de $379.000 se pasará a $450.000, más $40.000 de la suma fija, lo que da un total de $490.000.

“Es una oferta que pone más dinero en el bolsillo del trabajador y más rápido”, indicaron.

Fuente: Ahora