El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue entrevistado en Radio La Red y lanzó un claro mensaje en el que manifestó la necesidad de que todo el arco antikirchnerista se articule de cara al próximo escenario electoral para evitar que “el populismo” retorne al poder.

“Lo que siento al estar en la calle permanentemente y conversar con los vecinos de mi provincia es que la gente no quiere volver atrás”, sostuvo el mandatario.

“La gente siente que desde hace muchísimo está haciendo un enorme esfuerzo y que ese esfuerzo en gran medida se lo ha llevado la política, los privilegios de la política y la corrupción. Ahora la gente eligió un cambio drástico y banca ese cambio porque siente que el esfuerzo puede valer la pena”.

“Percibo que la gente quiere sostener un rumbo distinto al que hemos transitado en gran parte del último medio siglo en la Argentina, y lo mismo ocurre en mi provincia”, afirmó.

En ese contexto, alimentó la posibilidad de un eventual acuerdo electoral con los libertarios: “Todos los que sostenemos este cambio, quienes estamos trabajando para que la demagogia, el populismo y la falta de transparencia no vuelvan nunca más a gobernar tenemos que trabajar unidos para lograr ese objetivo. La gente nos está pidiendo eso”. Y remarcó: “Los que creemos más o menos en lo mismo -puede ser con matices, no es obligación pensar igual en todo-, los que queremos que la Argentina no vuelva parta atrás, los que queremos sostener un norte distinto, tenemos que trabajar en conjunto deponiendo intereses particulares, egos e incluso intereses partidarios en post de lograr esto que la gente nos pide a gritos: que no volvamos hacia atrás”.