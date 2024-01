Este miércoles el gobernador, Rogelio Frigerio, brindó una conferencia de prensa donde informó que la deuda en la provincia asciende a $100.000 millones de pesos, pero que no se cuenta con el dinero para afrontarla. También hizo referencia al proyecto de Ley de Transición de Gobierno que entrará a la Legislatura entrerriana esta semana, así como otros proyectos a lo largo del verano.



"Todos los días nos encontramos algún problema nuevo o sorpresa desagradable", comentó el mandatario y destacó que esto sucede "en todas las áreas de gobierno". En este sentido apuntó: "No puede ser que una gestión nueva se sorprenda y tenga que encontrar todos los días cuestiones desagradables para atender porque no estaban expuestas. Por ejemplo, en términos financieros, nos sorprendimos con deudas que no estaban contabilizadas".



En este marco Frigerio detalló que la deuda provincial asciende a un total de 100 mil millones de pesos que se divide en tres partes: "Son cerca de 40.000 millones de pesos para pagar sueldos, $30.000 millones de endeudamiento en dólares y otros $20.000 para pagar a contratistas y proveedores". Asimismo, destacó que en la deuda en dólares "nos dijeron que había un fondo para pagar el primer desembolso de la deuda en dólares de la provincia, que se deberá afrontar el 8 de febrero. Al principio nos dijeron que faltaban 17 millones de dólares pero, por una calificadora de riesgos de la provincia, faltan más de 30 millones".



Contratos y pases a planta



Por otro lado se refirió a los pases de planta que tomaron relevancia pública en los últimos días y comentó: "Entre 2019 y 2022 no hubo un solo pase a planta en el Senado, pero el 100% de los pases fueron en 2022 y el 70% de los pases en la Cámara de Diputados fueron a pocos meses de que el gobierno anterior se fuera de la gestión. Por eso, con la ley de Transición de Gobierno, la gestión saliente no podrá habilitar esos pases a planta permanente o recategorizaciones. Esto también será una autolimitación de esta gestión porque va a entrar en vigencia durante estos cuatro años de gobierno".



En este marco se consultó a Frigerio por la posibilidad de denunciar a la Justicia las irregularidades en los pases a planta, a lo que dijo: "Todo lo que entendemos que haya que denunciar, se encargarán el fiscal y el Ministerio de Seguridad y Justicia para realizar las denuncias correspondientes".



Asimismo adelantó que buscarán que tanto los pases a planta y recategorizaciones se hagan por concurso abierto y en la medida que el Estado necesite un nuevo trabajador. "Tenemos que terminar con el dedo de los dirigentes, sobre todo al final de la gestión, poniendo amigos, familiares, parientes o militantes del propio partido. Los pases a planta y recategorizaciones deberán ser de cara a la gente", afirmó.



Licitaciones



Sobre las licitaciones y adjudicaciones, el gobernador expresó: " En el último mes de la anterior gestión hubo más licitaciones y adjudicaciones de viviendas que todas las que estaban en curso. Ninguna de esas tenían presupuesto para encararse y llevar adelante. Esa es la realidad. Por eso la ley acotará la posibilidad de que se den promesas falsas a la gente sin tener el respaldo presupuestario".



Sobre la obra pública, en esta línea, se consultó al gobernador por la continuidad de la obra pública en la provincia y adelantó que, a partir de sus reuniones con funcionarios nacionales, "se comprometieron, desde el Ministerio de Infraestructura de la Nación, a concluir las obras, sobre todo las que están en mayor estado de avance".



Energía de Salto Grande



En otra línea, el mandatario afirmó que este viernes mantendrá una reunión con la Secretaría de Energía para "luchar por nuestros recursos energéticos": "Esto es algo que se viene postergando y dilatando hace mucho tiempo. Los entrerrianos tenemos un tratamiento sumamente injusto respecto a lo que se produce en Salto Grande. Es inequitativo. Vamos a tratar por todos los medios de resolver y corregir esta injusticia".



Paritarias



Al ser consultado por las próximas paritarias, teniendo en cuenta su reciente reunión con los gremios estatales y docentes, consideró: "Es muy difícil de anticipar la recaudación de estos días y no sabemos si recuperaremos los recursos que se perdieron por algunas decisiones de política tributaria a nivel nacional". En este marco consideró que hay "muchas incógnitas respecto a los recursos que tendremos para afrontar el próximo pago a sueldos a principios de febrero".



"Como dije a todos los representantes de los trabajadores, deberemos reunirnos muchas veces a lo largo de este mes para ver cómo hacemos para lograr que el salario de los trabajadores no pierda poder de compra en un contexto muy difícil", adelantó Frigerio



Proyectos a corto plazo



Frigerio fue consultado por los proyectos y reformas que se elevarán a la Legislatura provincial a lo largo de los primeros meses del año e indicó: "Vamos a presentar proyectos vinculados a la transparencia de la gestión pública, también para terminar con el nepotismo y vinculadas a cada área de gobierno". Además, adelantó que cada ministerio y área de gobierno presentará sus propios proyectos para su discusión y debate en la Cámara de Diputados provincial.



Finalmente, ante la posibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional en Entre Ríos, el gobernador afirmó: "Tenemos demasiados temas en carpeta y muchos problemas como para encarar una reforma constitucional. No lo descarto a futuro, creo que hay cosas para mejorar en nuestra Constitución, pero no es una prioridad hoy".



